بنیامین نتانیاهو موافقت کرد گادی آیزنکوت نخست‌وزیر شود. اختلافات امنیتی و نقش احزاب عربی در دولت آینده اسرائیل همچنان پابرجاست.

بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای در هفتم آذر ماه اعلام کرد برای مقابله با تهدیدات موجودیتی، موافقت می‌کند گادی آیزنکوت نخست‌وزیر اول باشد.

تغییر استراتژی نتانیاهو در مذاکرات

نتانیاهو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حزب لیکود با کسب ۲۷ کرسی بزرگ‌ترین فراکسیون کنست است. او افزود که حدود ۲۵۰ هزار رای بیشتر از حزب یاشار به رهبری آیزنکوت کسب کرده است. با وجود این برتری آشکار، نخست‌وزیر اسرائیل تصمیم گرفت برای حفظ امنیت کشور، اصل برتری بزرگ‌ترین حزب را نادیه بگیرد.

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این مقام عالی‌رتبه تاکید کرد که مسئولیت او به عنوان یک رهبر ایجاب می‌کند تا با خطر جدی مقابله کند. بنابراین پیشنهاد شد آیزنکوت دوره نخست را بر عهده بگیرد و نتانیاهو در آغاز دوره دوم جایگزین او شود. این اعلامیه نخستین بار پس از انتخابات پنجم آبان ماه است که نتانیاهو رسما این پیشنهاد را می‌پذیرد.

موانع امنیتی و نقش احزاب عربی

نتانیاهو در بیانیه خود هشدار داد که تشکیل دولتی وابسته به احزاب عربی امنیت و موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند. او احزاب رعام و فهرست مشترک را به حمایت از تروریسم متهم کرد. این دو جریان در انتخابات اخیر در مجموع ۱۹ کرسی را از آن خود کردند.

اولین وزیر اسرائیل اعضای این احزاب را به دوگانگی در مواضع خود متهم کرد. او گفت برخی اعضا در سخنان عبری لحن نرم دارند اما در عربی از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنند. نتانیاهو این رفتار را نوعی تقیه دانست و گفت دولتی با مشارکت عربی ممکن است منجر به تشکیل کشور فلسطینی تحت حمایت جمهوری اسلامی شود.

واکنش‌های مخالفان و متحدان سیاسی

گادی آیزنکوت و متحدانش هنوز به این بیانیه واکنش رسمی نشان نداده‌اند. شبکه ۱۳ اسرائیل گزارش داد که آیزنکوت به پیشنهادهای نتانیاهو بدبین است. او قصد دارد پیش از پایان مهلت قانونی دولت جدید را معرفی کند. از سوی دیگر آویگدور لیبرمن پیشنهاد چرخشی را تلاشی برای انتخابات مجدد دانست.

نفتالی بنت از تشکیل دولت وحدت ملی با حضور لیکود حمایت کرد اما مشروط بر نخست‌وزیری آیزنکوت. یائیر لاپید اما این پیشنهاد را فریبی آشکار خواند. او گفت تنها راه سنجش صداقت نتانیاهو تشکیل دولت بدون لیکود در مرحله اول است. این دیدگاه با نظر بنت متفاوت است.

چشم‌انداز آینده دولت جدید اسرائیل

ترکیب دولت و مشارکت احزاب مذهبی همچنان از موانع اصلی دستیابی به توافق است. اختلافات بر سر خدمت سربازی حریدی‌ها می‌تواند از طریق مذاکره حل شود. اما اختلافات امنیتی علیه جمهوری اسلامی محور اصلی مذاکرات است. نتانیاهو خواستار مذاکره واقعی و شتابان از سوی آیزنکوت شد.

این تحولات نشان می‌دهد که تشکیل دولت وحدت ملی در اسرائیل با چالش‌های زیادی روبرو است. اگرچه اختلاف اصلی بر سر نخست‌وزیری رفع شده اما سایر موانع همچنان پابرجا هستند. آینده نزدیک تعیین‌کننده موفقیت این تلاش‌ها برای تشکیل دولت خواهد بود.