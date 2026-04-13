بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان آتش‌بس، به تعهد خود مبنی بر باز کردن تنگه هرمز عمل نکرده است. این اظهارات همزمان با تمدید وضعیت اضطراری در جبهه داخلی اسرائیل و افزایش تنش‌ها در منطقه صورت می‌گیرد.

کانال ۱۲ اسرائیل خبر داد که دولت تمدید وضعیت اضطراری در جبهه داخلی را تا پایان ماه تصویب خواهد کرد. از جمله دلایل این تصمیم ابهام درباره آتش‌بس با جمهوری اسلامی عنوان شده است. بنیامین نتانیاهو در جلسه کابینه گفت دیروز (یک‌شنبه ۲۳ فروردین) با معاون رئیس جمهور آمریکا، جی. دی. ونس پس از بازگشت از اسلام‌آباد گفت‌وگو کرده است. ونس تیم مذاکره کننده آمریکا را در اسلام‌آباد رهبری می‌کرد.

نتانیاهو گفت ونس درحالی که تازه از هواپیما پیاده شده بود، جزئیات مذاکرات را به او گزارش داده است. نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا نمی‌توانست نقض آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی را تحمل کند. به گفته او قرار بود بلافاصله پس از آتش‌بس، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند، اما این‌ کار انجام نشده است.

نتانیاهو ادامه داد ونس به او گفته است تاکید رئیس جمهور آمریکا حذف تمام اورانیوم غنی‌سازی شده در ایران و اطمینان از عدم غنی‌سازی مجدد در سال‌ها و دهه‌های آینده است. نخست وزیر اسرائیل ادامه داد پس از نقض شروط اولیه آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ تصمیم گرفت فرمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی را صادر کند.

نتانیاهو در ادامه تصریح کرد هیچ قطع ارتباطی بین اسرائیل و آمریکا وجود ندارد. او گفت هماهنگی‌های فعلی بین دو دولت، هرگز در تاریخ اسرائیل وجود نداشته است. او ادامه داد هماهنگی فعلی با قدرتمندترین قدرت جهان در تاریخ قوم یهود بی‌سابقه است. علی دادپی، اقتصاددان معتقد است مختل شدن صادرات نفت جمهوری اسلامی، بر اقتصاد چین تاثیر منفی خواهد گذاشت، چراکه این کشور ناچار خواهد شد نفت را به قیمت بالاتری تهیه کند.

سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره محاصره تنگه هرمز گفت که چنین اقداماتی برای بازارهای جهانی تبعات منفی خواهد داشت. از دوشنبه ۲۴ فروردین، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران اجرای محاصره دریایی علیه تردد کشتی‌ها به مقصد و مبدا بنادر ایران آغاز می‌شود؛ اقدامی که همزمان با تهدیدهای دونالد ترامپ برای گسترش فشار بر تهران صورت می‌گیرد.

سخنگوی کرملین همچنین گفت پیشنهاد روسیه برای دریافت اورانیوم غنی‌شده از جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، اما در حال حاضر درخواستی برای اجرای آن مطرح نشده است. پیش‌تر، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس گفت جمهوری اسلامی برای اثبات حسن نیت آماده بود ۴۵۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده را رقیق کند. او تصریح کرد «بنا بود کنسرسیومی برای رقیق سازی با حضور کشورهای آمریکا و عربستان در کشور ایجاد شود ولی آنها زیر این توافق زدند.»

امانوئل مکرون در شبکه ایکس نوشت که فرانسه به‌زودی همراه با بریتانیا کنفرانسی با هدف آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار خواهد کرد. رییس‌جمهور فرانسه افزود هرگونه ماموریت دریایی در این چارچوب، صرفا ماهیت دفاعی خواهد داشت. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود کشور به عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز نخواهد پیوست.

شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان سوئد گفت: «مبارزه در ایران نه میان اصلاح‌طلبان و تندروها، بلکه میان اشغالگران و نیروهای آزادی‌خواه است.» شاهزاده پهلوی افزود: «آنچه در ایران در حال رخ دادن است رقابت میان فراکسیون‌های درون نظام نیست، بلکه فراتر از آن و یک بیداری ملی است.» او گفت: «جنگی که باید درباره‌اش سخن گفت، جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران است؛ جنگی که هر روز شعله‌ورتر می‌شود و هیچ آتش‌بسی در آن برقرار نشده است.»

شاهزاده پهلوی ادامه داد: «جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود به عنوان یک دولت عادی رفتار نکرده و با صادر کردن نیروهای نیابتی از بیروت تا بغداد و صنعا نقش‌آفرینی کرده است؛ این حکومت به جامعه بین‌المللی تعلق نداشته است.»توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «حکومت صداهای مخالف را خاموش می‌کند، اینترنت را می‌بندد و به روی مردم غیرمسلح شلیک می‌کند؛ هزینه سرکوب فاجعه‌بار بوده و مردان و زنان را قتل‌عام کردند.»شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «نتیجه عملیات نظامی هر چه که باشد، سرنوشت ایران را نیروهای خارجی رقم نخواهند زد، بلکه این مردم ایران هستند که سرنوشت خود را رقم خواهند زد.»

او گفت: «مردم ایران چکمه‌ها و پوتین‌های روی خاک ایران هستند و زمانی که زمانش فرا برسد باید اوضاع را در دست بگیرند.» پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که در انقلاب ملی ایرانیان وعده کمک داده بود، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت در جریان اعتراض‌های دی‌ماه از طریق کردها برای معترضان سلاح ارسال کرد، اما به گفته او «کردها این سلاح‌ها را نگه داشتند». احزاب کرد این گفته‌های رئیس‌جمهور آمریکا را تایید نکردند.

او خطاب به پارلمان سوئد گفت: «نسل‌های آینده بیانیه‌های شما را نخواهند خواند، بلکه عملکرد شما را خواهند دید که چه کاری انجام دادید.» او تصریح کرد: «مردم ایران از شما نمی‌خواهند برای انقلاب آنها بجنگید؛ آنها جان خود را به خطر می‌اندازند و چیز کمتری می‌خواهند. به سرکوبگران مشروعیت و قدرت ندهید، به آنها سرپناه ندهید و برای روزی که ایران آزاد خواهد شد آماده شوید»

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی گفت پروازهای داخلی در برخی فرودگاه‌ها به‌زودی از سر گرفته می‌شود. پس از آغاز جنگ دوم از نهم اسفند ۱۴۰۴، پروازهای کشور معلق شدند. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت این کشور به محاصره دریایی تنگه هرمز که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده، نخواهد پیوست و به جنگ با جمهوری اسلامی کشیده نخواهد شد.

همزمان خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از شرکت بریتانیایی دریانوردی و بیمه لویدز اعلام کرد که عبور کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز پس از اعلام رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر مسدود کردن این آب‌راه توسط ایالات متحده متوقف شده است. این شرکت گفت که دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، بازگشتند. در ادامه اخبار، درگیری‌ها در تنگه هرمز و مسائل مربوط به آن همچنان در کانون توجه قرار دارند.

