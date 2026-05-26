نتانیاهو مدعی شد ارتش اسرائیل کنترل نقاط استراتژیک در لبنان را به دست گرفته است

رئیس جمهور اسرائیل مدعی شد که ارتش این کشور کنترل نقاط استراتژیک در لبنان را به دست گرفته است. نتانیاهو همچنین اظهار داشت که اسرائیل در حال تلاش برای یافتن راهحلهای جدید برای مقابله با پهپادهای انفجاری حزب الله است.
رئیس جمهور اسرائیل مدعی شد که ارتش این کشور کنترل نقاط استراتژیک در لبنان را به دست گرفته است. نتانیاهو همچنین اظهار داشت که اسرائیل در حال تلاش برای یافتن راهحلهای جدید برای مقابله با پهپادهای انفجاری حزب الله است.
این اظهارات در حالی صورت گرفت که ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود را در عمق خاک لبنان گسترش داده و با عبور از خط زرد وارد منطقه النبطیه در جنوب لبنان شده است. هدف از این توسعه عملیات زمینی دور کردن برد پهپادهای انتحاری مقاومت اسلامی لبنان از مرزهای شمال فلسطین اشغالی است. همزمان، ارتش اسرائیل مناطق مسکونی لبنان را آماج حملات هوایی سنگین قرار داده است.
گزارشهای میدانی حاکی از وقوع ویرانی گسترده در شهرک معرکه در جنوب لبنان است و تعدادی از شهروندان غیرنظامی زیر آوارهای ناشی از این بمبارانها گرفتار هستند. علاوه بر این، جنگندههای ارتش اسرائیل مناطق جنوب شرقی لبنان را هدف قرار دادهاند و در دو نوبت، شهرکهای سحمر و مشغره در بقاع غربی را بهشدت بمباران کردهاند که منجر به خسارات جانی و مادی فراوانی شده است.
در این حال، ادعای روبیو، وزیر امور خارجه اسرائیل، دستیابی به توافق با ایران طی روزهای آینده ممکن است. این اظهارات در حالی صورت گرفت که آخرین قیمت طلا و سکه در اسرائیل کاهش و افزایش یافته است
نتانیاهو اسرائیل لبنان پهپادهای انفجاری حزب الله