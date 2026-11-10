بنیامین نتانیاهو هشدار داد که بازسازی توان هسته‌ای ایران در یک تا دو سال ممکن است و تنها راه مقابله با آن، سرنگونی جمهوری اسلامی است.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل ، در سخنرانی رسمی خود در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه در مراسم آغاز به کار بیست‌وششمین دوره پارلمان این کشور، صراحتاً اعلام کرد که تنها راه از میان بردن دائمی تهدیدات موجودیتی ناشی از جمهوری اسلامی ، سرنگونی کامل این رژیم است. او در این دیدار با نمایندگان کنست تأکید کرد که تلاش‌های تهران برای احیای برنامه هسته‌ای خود جدی است و باید با قاطعیت با آن مقابله شود.

تهدید بازسازی سریع توان هسته‌ای

بر اساس ارزیابی دقیق ارتش اسرائیل، اگرچه توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در حملات جنگی اخیر به شدت آسیب دیده است، اما این حکومت همچنان قادر خواهد بود ظرف یک تا دو سال آینده، توان دستیابی مجدد به سلاح هسته‌ای را بازیابد. این تخمین زمانی نشان‌دهنده سرعت بالای پیشرفت فنی تهران در زمینه هسته‌ای پس از خسارات وارده است و نگرانی عمیق مقامات امنیتی اسرائیل را برانگیخته است.

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آقای نتانیاهو در ادامه سخنان خود هشدار داد که اسرائیل به‌زودی با فشارهای بین‌المللی سنگینی روبه‌رو خواهد شد تا مجبور شود جمهوری اسلامی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای بپذیرد. او بیان کرد که جامعه جهانی ممکن است از اسرائیل بخواهد تا از دستاوردهای نظامی خود عقب‌نشینی کند و مناطق امنیتی ایجاد شده را رها نماید تا بتواند رژیم آیت‌الله‌ها را تحمل کند.

فشار سیاسی و درخواست اتحاد ملی

نخست‌وزیر اسرائیل در خطاب مستقیم به نمایندگان مجلس، خواستار کنار گذاشتن اختلافات سیاسی داخلی شد و درخواست کرد تا تمامی نیروها برای تشکیل یک دولت وحدت ملی همکاری کنند. او تأکید کرد که تنها دولتی که با مشارکت گسترده طیف‌های مختلف سیاسی شکل گرفته باشد، می‌تواند با چالش‌های امنیتی پیچیده و تهدیدات وجودی پیش روی اسرائیل مقابله موثر داشته باشد.

این اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که او پیش‌تر در مهرماه نیز رسماً به ارتش اسرائیل، موساد و دیگر نهادهای امنیتی مأموریت داده بود تا تمام تلاش خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی به کار گیرند. او در آن زمان نیز تصریح کرده بود که حتی پس از تحمل ضربات سنگین نظامی، در صورت بقای این رژیم در قدرت، تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ای و شبکه نیروهای نیابتی خود تلاش خواهد کرد.

واکنش‌های تند اپوزیسیون و منتقدان

سخنرانی بنیامین نتانیاهو با واکنش‌های شدید و اعتراضات گسترده از سوی چهره‌های اپوزیسیون و مخالفان سیاسی مواجه شد. نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، بلافاصله با طرح پرسش‌های انتقادی درباره مشاوران مرتبط با قطر وی و ضرورت تحقیق دقیق درباره حمله ۷ اکتبر حماس توسط گروه حماس، فضای مجلس را متشنج کرد.

همچنین گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار و مأمور فعلی تشکیل دولت جدید، سخنان نخست‌وزیر را تفرقه‌انگیز، آکنده از نفرت و شرم‌آور خواند و در مقابل خواستار تشکیل یک دولت اضطراری شد. این تنش‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق سیاسی در اسرائیل نسبت به راهکارهای پیشنهادی نتانیاهو برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای است.

بافتار بین‌المللی و موضع آمریکا

در حالی که تنش‌های داخلی اسرائیل به اوج رسیده است، دولت آمریکا همچنان از امکان دستیابی به توافق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، اما همزمان بر جلوگیری از دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای تأکید دارد. این مواضع متفاوت بین واشنگتن و تل‌آویو، پیچیدگی‌های دیپلماتیک و امنیتی منطقه را بیش از پیش آشکار کرده است.

پرزیدنت ترامپ نیز در گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو و در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره از سرگیری بمباران، از اسرائیلی‌ها خواست تا به نتانیاهو رای دهند و تأکید کرد که ما باید کاری را که آغاز کرده‌ایم به پایان برسانیم. این حمایت‌های خارجی و داخلی نشان می‌دهد که مسیر مقابله با جمهوری اسلامی همچنان پرپیچ‌وکوم و نیازمند تصمیمات سرنوشت‌ساز است.