نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه تل آویو اقدام‌های تخریبی در منطقه انجام می‌دهد، ادعا کرد، او آخرین کسی است که می‌تواند به اسرائیل درس اخلاق بدهد.

پایه یازدهمی ها بخوانند : فقط ۶ درس نهایی است / تاثیر سوابق تحصیلی دروس در کنکور۱۴۰۵ مثبت است بنیامین نتانیاهو ، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه تل آویو اقدام‌های تخریبی در منطقه انجام می‌دهد، ادعا کرد ، او آخرین کسی است که می‌تواند به اسرائیل درس اخلاق بدهد .

نتانیاهو امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اردوغان را متهم به نسل کشی علیه کردها، سرکوب مردم و زندانی کردن رقبای سیاسی خود کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین رئیس جمهور ترکیه را یک «دیکتاتور یهودستیز» خواند و عنوان کرد که اردوغان آخرین کسی است که می‌تواند به کابینه اسرائیل درس اخلاق بدهد.

با وجود اینکه آمار شهدا در غزه به نزدیک به ۷۳ هزار نفر رسیده است و اسرائیل با تجاوزات خود علیه لبنان، سوریه و ایران جان‌ها زیادی را گرفته است، نتانیاهو، کابینه و ارتش اسرائیل را «اخلاقی‌ترین» در جهان توصیف کرد. رئیس جمهوری ترکیه، امروز در اظهاراتی رژیم صهیونیستی را مانع تحقق صلح و ثبات در منطقه دانست و تاکید کرد که حملات اسرائیل به سوریه و لبنان تهدیدی برای کشورش نیز است.

اردوغان هشدار داد: کابینه اسرائیل از حد و مرز خود عبور کرده و به تهدیدی برای تمام دنیا تبدیل شده است. از هدف قرار دادن سوریه و لبنان توسط رژیم اسرائیل چشم پوشی نمی کنیم زیرا این دو کشور برای امنیت ما مهم هستند. وی افزود: من این را به صراحت می‌گویم که هیچ کس نباید با سرنوشت خود قمار کند و هیچ کس نباید توسط اتحاد صهیونیستی به دنبال خود کشیده شود.

هرگونه نقض حقوق ترکیه یا حقوق جمهوری ترک قبرس شمالی در مدیترانه شرقی با پاسخ قاطع و بسیار قوی ما روبرو خواهد شد. وی گفت: ما شاهد اقدامات تخریبی در دریای مدیترانه به رهبری اسرائیل هستیم و هیچ کس نباید در آن جا ماجراجویی کند. اگر قلدری اسرائیل متوقف نشود، تمام دنیا نتایج آن را متحمل خواهد شد





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