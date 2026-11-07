نتانیاهو احزاب عربی و حریدی را متهم به حمایت از تروریسم کرد

بنیامین نتانیاهو احزاب عربی و حزب یهودت هتورات را به حمایت از تروریسم متهم کرد. گادی آیزنکوت با رد دولت چرخشی شرط تشکیل ائتلاف را کنار گذاشتن احزاب افراطی دانست.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر دولت اسرائیل، شنبه شب در بیانیتهی تند و صریح، احزاب عربی را به حمایت از تروریسم متهم کرد و خواستار تشکیل یک دولت متحد شد. این اقدام در واکنش به اعلام حمایت احزاب عربی از گادی آیزنکوت برای سرنگونی دولت کنونی انجام شده است. نتانیاهو با تأکید بر اینکه اکنون زمان وحدت است، از رقبا خواست که از تشکیل هرچه سریع‌تر دولت با حمایت گروه‌هایی که او حامیان تروریسم می‌نامد، خودداری کنند.

متهم‌سازی احزاب عربی و شرایط یهودت هتورات

در پی تحولات سیاسی اخیر، احزاب عربی با اعلام حمایت رسمی از گادی آیزنکوت، قصد داشتند با ایجاد یک ائتلاف گسترده، دولت نتانیاهو را از قدرت کنار بگذارند. نخست‌وزیر اسرائیل بلافاصله با انتشار فراخوانی، این احزاب را به طور مستقیم به حمایت از تروریسم متهم کرد. این اتهام‌زنی‌ها نشان‌دهنده عمق شکاف‌های سیاسی و تلاش نتانیاهو برای انزوای مخالفان در صحنه داخلی اسرائیل است.

Also read تیراندازی مرگبار در میدان مرکزی کراکوف لهستان؛ پنج کشته و چندین مجروح

همزمان با این تحولات، حزب حریدی یهودت هتورات نیز موضع مشروطی اتخاذ کرده و حاضر به حمایت از آیزنکوت شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این حزب یهودی به شدت محافظه‌کار نزدیک به هفتاد توصیه مختلف برای تشکیل دولت جدید دریافت کرده است. این شرایط پیچیده نشان می‌دهد که تشکیل یک ائتلاف پایدار با حضور جناح‌های مختلف مذهبی و عربی، چالش‌های جدی را پیش رو دارد.

رد دولت چرخشی توسط حزب یاشار آیزنکوت

حزب یاشار به ریاست گادی آیزنکوت، ساعتی پس از اظهارات نتانیاهو درباره تشکیل دولت وحدت ملی، به طور صریح هرگونه دولت چرخشی را رد کرد. آیزنکوت شرط اصلی خود را برای پیوستن به ائتلاف جدید، کنار گذاشتن احزاب افراطی از معادله سیاسی دانست. او اعلام کرد که باید احزاب راست‌گرا و افراطی از هرگونه نفوذ در دولت آینده محروم شوند.

حزب یاشار خطاب به بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود اعلام کرد که در صورت تمایل ناگهانی به تشکیل یک دولت گسترده و وحدت ملی، باید دعوت شوند تا درباره انحلال ائتلاف خود با گروه‌های افراطی مانند قدرت یهود و صهیونیسم دینی تصمیم بگیرند. آیزنکوت همچنین بر آمادگی خود برای پیوستن به دولت جدید با پذیرش چهار اصل پیشنهادی تأکید کرد و این موضوع را به عنوان شرط نهایی برای تشکیل حکومت آینده مطرح نمود.

دعاوت نتانیاهو برای ترک احزاب راست‌گرا

گادی آیزنکوت با طرح چهار اصل مشخص، چالش بزرگی را پای دولت لیکود گذاشت. او از نتانیاهو خواست تا در صورت علاقه‌مندی واقعی به وحدت، نه تنها از احزاب افراطی فاصله بگیرد، بلکه آمادگی خود را برای پیوستن به دولت جدید زیر نظر او اعلام کند. این درخواست‌ها نشان می‌دهد که آیزنکوت قصد دارد ساختار ائتلاف‌های سنتی در اسرائیل را با حذف عناصر رادیکال بازتعریف کند.

نخست‌وزیر اسرائیل در پاسخ به این شرایط، تلاش خود را برای جلوگیری از تشکیل دولت مخالفان با ایجاد شک و تردید در نتایج انتخابات و تمرکز بر خطرات بیرونی و درونی پیش می‌برد. با این حال، فشارهای داخلی و خواسته‌های واضح احزاب اپوزیسیون برای تغییر ساختار قدرت، آینده سیاسی اسرائیل را در ماه‌های آتی بسیار غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد. رقابت میان نتانیاهو و آیزنکوت به یکی از تعیین‌کننده‌ترین فاکتورها در سرنوشت سیاسی این کشور تبدیل شده است.

صدای احزاب اپوزیسیون برای تغییر دولت

در کنار تحولات اصلی، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی، نیز خواستار برکناری دولت نتانیاهو شد. او تأکید کرد که باید یک دولت تغییر تشکیل داده و تمام تلاش‌های خود را برای تحقق این هدف به کار گیرد. موضع‌گیری‌های متعدد اپوزیسیون نشان می‌دهد که شکاف عمیق بین جناح‌های مختلف سیاسی در اسرائیل، فراتر از مسائل ایدئولوژیک، به یک بحران ساختاری تبدیل شده است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نتانیاهو با متهم کردن احزاب عربی و حریدی به حمایت از تروریسم، در حال تلاش برای بسیج پایگاه رأی سنتی خود و جلوگیری از تشکیل یک جبهه متحد علیه خود است. با این وجود، دریافت هفتاد توصیه از سوی یهودت هتورات و شرط‌گذاری‌های آیزنکوت، نشان می‌دهد که هیچ طرفی از تشکیل دولت آینده صرف‌نظر نکرده است. آینده سیاسی اسرائیل در گرو توانایی یا ناتوانی نتانیاهو در سازش با خواسته‌های اصلی گادی آیزنکوت و احزاب متحد او خواهد بود.