بنیامین نتانیاهو مدعی شد که قاطعیت اسرائیل مانع دستیابی ایران به بمب اتمی شده است. همزمان، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از تشدید فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و گرانی در ایران حکایت دارد. تنش‌های منطقه‌ای نیز افزایش یافته، با دستور وزیر دفاع اسرائیل به ارتش برای آماده‌باش در لبنان و حوادثی در تنگه هرمز. در حالی که ترامپ به توافق با ایران امیدوار است، مذاکرات بین ایران و آمریکا با وجود پیشرفت، با اختلافاتی روبرو است. افزایش تعرفه‌های درمانی و دارویی فشار بر بازنشستگان را تشدید کرده و بازداشت هسته‌ای مرتبط با حزب‌الله در سوریه خبرساز شده است. مقامات ایرانی و عراقی نیز بر اهمیت مذاکره و پایان دادن به تنش‌ها تاکید دارند.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، با اشاره به تهدیدات منطقه‌ای، مدعی شد که اگر اسرائیل با قاطعیت عمل نمی‌کرد، ایران به سلاح اتمی دست می‌یافت. این اظهارات در بحبوحه افزایش تنش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران ‌اینترنشنال از وضعیت وخیم اقتصادی در ایران حکایت دارد.

شهروندان ایرانی از فشارهای اقتصادی شدید، بی‌ثباتی در بازار کار و اختلالات گسترده در زندگی روزمره خود ابراز نگرانی کرده‌اند. نگرانی‌ها در سه محور اصلی متمرکز است: تعدیل نیرو و ناامنی شغلی، گرانی و کمبود کالاهای اساسی، و اختلال در کسب‌وکارها به دلیل قطعی اینترنت.

در همین حال، ییسراییل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، به ارتش این کشور دستور داده است تا با تمام قوا، از جمله نیروی زمینی و هوایی، برای حفاظت از نیروهای اسرائیلی در لبنان آماده‌باش باشد. او هشدار داده است که در صورت عدم پایبندی دولت لبنان به تعهدات آتش‌بس، ارتش اسرائیل دست به اقدام قاطع خواهد زد. این اظهارات نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و لبنان و نگرانی‌های امنیتی در منطقه است.

در سوی دیگر، شبکه ای‌بی‌سی گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، همچنان به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی امیدوار است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از تغییر مسیر دو نفتکش با پرچم‌های بوتسوانا و آنگولا در تنگه هرمز به دلیل هشدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داده است. این حادثه نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها در آبراه‌های مهم منطقه‌ای و حساسیت موضوع امنیت دریایی است.

هم‌زمان با بالا گرفتن مباحث داخلی در ایران درباره مذاکره با آمریکا، مسعود پزشکیان، از مقامات کشور، تاکید کرده است که نباید این تصور را ایجاد کرد که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ‌طلبی است. در همین راستا، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اعلام کرده است که هر دو طرف (ایران و آمریکا) اراده ادامه مذاکرات را دارند و این گفت‌وگوها تا حد زیادی تکمیل شده، هرچند هنوز چند مورد اختلاف باقی مانده است. وی تمدید آتش‌بس را ضروری دانسته و ابراز امیدواری کرده که در هفته آینده هیچ کشوری خواهان شروع جنگ نباشد. فیدان همچنین دیدارهایی با مقامات پاکستانی داشته و بر تمایل به تمدید آتش‌بس و ادامه مذاکرات پس از آن تاکید کرده است.

در داخل ایران، بحران اقتصادی باعث افزایش تعرفه‌های پزشکی، خدمات درمانی و دارویی شده و فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده است. یک مقام کانون انجمن‌های صنفی کارگران اعلام کرده که بسیاری از بازنشستگان ناچارند هزینه‌های درمانی و دارویی خود را شخصاً پرداخت کنند. این وضعیت نشان‌دهنده عمق مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

در تحولی دیگر، خبرگزاری سوریه از بازداشت هسته‌ای مرتبط با حزب‌الله لبنان خبر داده که قصد داشت موشک‌هایی را به خارج از مرزها شلیک کند. علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران، در شبکه اجتماعی ایکس، دوران تحمیل امنیت از سوی قدرت‌های غربی را پایان یافته خوانده و هرگونه 'شیطنت' را با 'پاسخ زنجیره‌ای' روبرو دانست. وی به بریتانیا و فرانسه توصیه کرده که اگر نگران امنیت کشتیرانی هستند، به مشکلات خود در تنگه مانش و جبل‌الطارق بپردازند. نزار آمیدی، رئیس‌جمهوری عراق، نیز در دیدار با سفیر ایران در بغداد، بر اهمیت ادامه گفت‌وگوها بین تهران و واشینگتن تاکید کرده است. این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی روابط بین‌المللی و درگیری منافع در منطقه است





