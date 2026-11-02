نتانیاهو اعلام تشکیل دولت ائتلافی گسترده با شرط عدم حضور احزاب عرب

بنیامین نتانیاهو برای کسب ۶۱ کرسی کنست خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد و حضور احزاب عربی را به دلیل اتهام تروریسم رد کرد.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بلافاصله پس از انتشار نتایج نهایی انتخابات کنست ، با انتشار بیانیه‌ای رسمی خواستار تشکیل یک دولت ائتلافی گسترده‌تر شد. او مدعی شد که اکثریت قاطع رأی‌دهندگان یهودی، حزب لیکود را به عنوان بزرگترین احزاب انتخاب کرده و شخصا وی را برای رهبری کابینه بعدی برگزیده‌اند. نتانیاهو در این پیام، بار دیگر بر امتناع خود از تشکیل هرگونه دولتی که مبتنی بر آرای احزاب عرب باشد، تأکید ورزید و این موضوع را به عنوان یک اصل غیرقابل مذاکره مطرح کرد.

شرایط تشکیل دولت ائتلافی گسترده

حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو رسما اعلام کرد که به دنبال تشکیل یک دولت وحدت "ملی" است که شامل شرکای فعلی ائتلاف او و هر حزب دیگری باشد که مایل به پیوستن به این گروه باشد. شرط اصلی نتانیاهو برای پیوستن احزاب دیگر به این دولت این است که آنها از "تروریسم" حمایت نکنند. وی در ادامه توضیح داد که ساکنان اراضی اشغالی تمایلی به تشکیل کابینه‌ای مبتنی بر فهرست مشترک احزاب عربی ندارند.

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نتانیاهو در سخنرانی خود، هر دو فهرست عربی حاضر در انتخابات را به "حمایت از تروریسم و رد وجود دولت یهود" متهم کرد. این اظهارات وی نشان‌دهنده یک تلاش هماهنگ و مداوم برای سلب مشروعیت از رأی اعراب و مقابله با مشارکت احزاب عرب در فرآیند تشکیل کابینه بعدی رژیم صهیونیستی است. نخست‌وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که با این رویکرد، فضای سیاسی برای تشکیل حکومتی پایدارتر هموار شود.

تحلیل نتایج شمارش کامل آرای کنست

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی پنج‌شنبه، پس از شمارش صد در صد آرای انتخابات، ارقام دقیقی را اعلام کرد که مسیر سیاسی را برای ماه‌ها تعیین می‌کند. بر اساس این گزارش، ائتلاف بنیامین نتانیاهو توانست ۵۳ کرسی کنست را کسب کند. در مقابل، ائتلاف تغییر به ریاست گادی آیزنکوت موفق شد ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی را در اختیار بگیرند.

با توجه به اینکه اکثریت پارلمانی در کنست ۱۲۰ عضوی به ۶۱ کرسی نیاز دارد، ائتلاف نتانیاهو به‌تنهایی از حد نصاب لازم برای تشکیل کابینه برخوردار نیست. این کمبود کرسی نشان می‌دهد که وضعیت آینده کابینه او کاملاً به معادلات ائتلافی و امکان جلب حمایت دیگر جریان‌ها وابسته خواهد بود. این آمارها نشان می‌دهد که هیچ جریانی به تنهایی قدرت حکومتی ندارد و هر دولت آینده نیازمند توافق‌های پیچیده سیاسی است.

سناریوهای آینده و بحث‌های سیاسی جدید

اظهارات اخیر نتانیاهو در بحبوحه مانورهای سیاسی سنگینی درباره احتمال تشکیل دولت وحدت "ملی" مطرح شده است. در همین راستا، پیشنهادهایی جدی برای گنجاندن حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت در ائتلاف آینده مطرح می‌شود. همچنین بحث‌هایی پیرامون پتانسیل اجرای نخست‌وزیری چرخشی در میان بازیگران سیاسی این رژیم جریان دارد که می‌تواند ساختار قدرت را تغییر دهد.

بنیامین نتانیاهو در ادامه اظهارات خود ادعا کرد که حزب او از روز اول برای تشکیل "کابینه گسترده‌تر" دست یاری دراز کرده است. وی گفت: "ما به دنبال تشکیل یک دولت ائتلافی گسترده با شرکای خود و با هر حزبی هستیم که مایل به انجام این کار باشد و از تروریسم حمایت نکند. من آماده گفت‌وگو در این خصوص هستم." این اعلام آمادگی می‌تواند نقطه شروعی برای دور جدیدی از مذاکرات پرتنش در کنست باشد.