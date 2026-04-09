بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دستور آغاز مذاکرات مستقیم با لبنان را صادر کرد. این مذاکرات بر خلع سلاح حزبالله و عادیسازی روابط متمرکز خواهد بود. همزمان، دولت لبنان فرمان غیرنظامی کردن بیروت و انحصار حمل سلاح را صادر کرد. پس از این اعلام، حزبالله به پرتاب راکت به سمت اسرائیل پرداخت.
واکنش ترامپ به سرمقاله والاستریت ژورنال: پیروزی علیه جمهوری اسلامی «زودرس» نیست\بنیامین نتانیاهو ، نخست وزیر اسرائیل دستور برگزاری مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را صادر کرد. این مذاکرات مستقیم یک هدف مشترک برای اسرائیل و دولت لبنان ایجاد خواهد کرد: خلع سلاح بزرگترین نیروی نیابتی رژیم ایران در منطقه.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه ۲۰ فروردین اعلام کرد در جلسه کابینه و در پاسخ به «درخواستهای مکرر لبنانیها»، دستور آغاز هرچه سریعتر مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و لبنان را صادر کرده است. به گزارش رسانههای اسرائیلی، آقای نتانیاهو تاکید کرده است که این مذاکرات بر خلع سلاح حزبالله و عادیسازی روابط میان دو کشور اسرائیل و لبنان متمرکز خواهد بود. در همین راستا، وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که آقای نتانیاهو روز چهارشنبه به کابینه دستور داده است که در اسرع وقت مذاکرات مستقیم با لبنان را آغاز کنند. در پیامی که حساب کاربری فارسیزبان وزارت امور خارجه اسرائیل، «اسرائیل به فارسی» منتشر کرد، آمده است: «این مذاکرات بر خلع سلاح حزبالله و برقراری روابط صلحآمیز بین اسرائیل و لبنان متمرکز خواهد بود.» این اقدام، که به نظر میرسد پاسخی به فشارهای بینالمللی و منطقهای برای کاهش تنشها و یافتن راهحلی برای منازعات طولانیمدت باشد، میتواند نقطه عطفی در روابط پرتنش اسرائیل و لبنان محسوب شود. تمرکز بر خلع سلاح حزبالله، که از سوی ایران حمایت میشود و به عنوان یک بازیگر قدرتمند در لبنان فعالیت میکند، نشاندهنده عزم اسرائیل برای محدود کردن نفوذ ایران در منطقه است. عادیسازی روابط با لبنان نیز میتواند گامی مهم در جهت تقویت امنیت اسرائیل و ایجاد ثبات در منطقه باشد.\نخست وزیر اسرائیل همچنین از دولت لبنان برای صدور فرمان «غیرنظامی کردن بیروت» و «انحصار حمل سلاح» برای سازمانهای دولتی قدردانی کرده است. این فرمان، که توسط هیأت وزیران لبنان در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ابلاغ شد، حمل سلاح را در شهر بیروت به ارتش و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی محدود میکند. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند فشار مضاعفی را بر حزبالله برای تحویل سلاح خود وارد آورده و به گسترش حاکمیت ملی در کشور لبنان کمک کند. این تصمیم، که در شرایطی اتخاذ میشود که لبنان با بحرانهای اقتصادی و سیاسی متعددی دست و پنجه نرم میکند، میتواند گامی در جهت بازگرداندن ثبات و حاکمیت دولت لبنان باشد. غیرنظامی کردن بیروت و انحصار حمل سلاح توسط نیروهای امنیتی دولتی، میتواند به کاهش تنشها و جلوگیری از درگیریهای احتمالی در این شهر کمک کند. این اقدامات همچنین میتواند فضای مناسبتری را برای مذاکرات بین اسرائیل و لبنان فراهم کند، زیرا هر دو طرف با از بین بردن تهدیدات امنیتی و ایجاد محیطی امنتر، میتوانند با اطمینان بیشتری به دنبال راهحلهای پایدار برای اختلافات خود باشند. این تحولات نشاندهنده یک تغییر احتمالی در پویاییهای منطقهای و تلاشها برای کاهش نفوذ ایران و ایجاد ثبات در خاورمیانه است.\در همین حال، پس از اعلام خبر مذاکرات و اقدامات دولت لبنان، تنشها در مرزهای شمالی اسرائیل افزایش یافت. به گزارش شبکه خبری فاکس، دقایقی پس از اعلام این خبر، آژیرها در سراسر شمال اسرائیل به صدا درآمدند و حزبالله به پرتاب راکتها به آن سوی مرز پرداخت. این حملات، که نشاندهنده مخالفت حزبالله با این مذاکرات و تلاشها برای خلع سلاح آنها است، بیانگر این است که منازعات در منطقه همچنان ادامه دارد. واکنش حزبالله به این تحولات، نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی منطقه و چالشهای پیش روی تلاشها برای برقراری صلح است. این حملات میتواند وضعیت امنیتی را در مرزهای اسرائیل و لبنان تشدید کند و مذاکرات را با موانعی مواجه سازد. در عین حال، این حملات میتواند باعث افزایش حمایت بینالمللی از اسرائیل و محکومیت حزبالله شود. در این شرایط، نقش میانجیگران بینالمللی و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. این رویدادها نشان میدهد که دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه نیازمند تلاشهای مستمر و همکاریهای منطقهای و بینالمللی است
