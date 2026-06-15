بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از توافق تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ، گفت که این توافق، کشورش را از تهدید نابودی هسته‌ای نجات داده است. او همچنین تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی تا هر زمان که لازم باشد در غزه، لبنان و سوریه باقی می‌مانند.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل ، پس از توافق تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ، گفت که این توافق ، کشورش را از تهدید نابودی هسته‌ای نجات داده است.

او همچنین تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی تا هر زمان که لازم باشد در غزه، لبنان و سوریه باقی می‌مانند. اظهارات آقای نتانیاهو به نوعی بازتاب موضع روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بود. ترامپ نیز در این زمینه، از بابت کاری که انجام داده بود، از آقای نتانیاهو تشکر کرد و گفت که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، اسرائيل دو ساعت هم دوام نمی‌آورد.

بنیامین نتانیاهو درباره ترامپ گفت که او رئیس‌جمهور ایالات متحده است و او نخست‌وزیر اسرائیل است و مسئول منافع امنیتی اسرائیل است. او درباره توافق تهران و واشنگتن گفت که با توافق یا بدون توافق، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او همچنین تأکید کرد که اسرائیل قصد ندارد از جنوب لبنان، غزه یا سوریه عقب‌نشینی کند و تا هر زمان که برای حفاظت از کشورمان لازم باشد، در این مناطق باقی خواهیم ماند





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