نتانیاهو پس از تماس با ترامپ: ارتش اسرائیل به عملیات جنوب لبنان طبق برنامه ادامه خواهد داد

بنیامین نتانیاهو پس از گفتگو با دونالد ترامپ بر ادامهٔ عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان تأکید کرد و هشدار داد که در صورت عدم توقف حملات حزبالله، اهداف تروریستی در بیروت هدف حمله خواهند شد.
بنیامین نتانیاهو ، نخستوزیر اسرائیل، در روز دوشنبه ۱۱ خرداد پس از تماس تلفنی با دونالد ترامپ ، رئیسجمهور ایالات متحده، بیاناتی جدی در خصوص وضعیت بحرانی در جنوب لبنان منتشر کرد.
وی در پیام خود تأکید کرد که اگر حزبالله ادامهدار به حملات به شهرها و شهروندان اسرائیلی دهد، ارتش اسرائیل به اهداف وابسته به این گروه در حومه جنوبی بیروت و مناطق اطراف آن حمله خواهد کرد. نتانیاهو افزود که در گفتگو با ترامپ به او اطلاع دادند که "در صورتی که حزبالله حملات به شهرهای ما را متوقف نکند، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت خواهد رسید" و افزود که این موضع در طول زمان تغییری نکرده است.
وی همچنین روشن کرد که عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان بر مبنای برنامهای پیشنویسبهصورت دقیق اجرا میشود و هیچگونه تعلیقی در این مسیر وجود ندارد. این اظهارات در پی تشدید درگیریها بین اسرائیل و حزبالله در هفتههای اخیر مطرح شد؛ جایی که دو طرف بهطور پیدرپی به تبادل گلوله و شلیک موشکهای سنگین مبادله میکردند و نگرانیها دربارهٔ خطر گسترش جنگ به کل لبنان و حتی منطقهٔ خاورمیانه افزایش یافت.
پیش از این، دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرده بود که نتانیاهو و یائور کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، به ارتش دستور دادهاند تا اهداف زیرساختی و پایگاههای نظامی وابسته به حزبالله در حومه جنوبی بیروت را هدف قرار دهند. در همین خصوص، نتانیاهو در یک پیام ویدیویی تاکید کرد که "هیچ وضعیتی وجود نخواهد داشت که حزبالله شهرها و شهروندان ما را هدف قرار دهد اما مقرهای تروریستی آن در بیروت و حومه از حملات مصون نمانند".
در کمترین ساعاتی پیش از انتشار بیانیهٔ نتانیاهو در شبکهٔ اجتماعی ایکس، دونالد ترامپ توییتی منتشر کرد که ادعا میکرد پس از مذاکرات جداگانه با نتانیاهو و نمایندگان حزبالله، دو طرف به توافقی برای توقف کامل حملات متقابل دست یافتهاند. او افزود که "اسرائیل و حزبالله با آتشبس کامل موافقت کردهاند و هیچیک به طرف مقابل حمله نخواهد کرد". این ادعا در واکنش به فشارهای بینالمللی و درخواستهای جامعهٔ جهانی برای جلوگیری از تشدید درگیریها مطرح شد.
در عین حال، جمهوری اسلامی ایران که همواره سعی داشته بهواسطهٔ مذاکراتی با آمریکا و اسرائیل، درگیریهای منطقهای را تحت کنترل خود بگیرد، بهطور مداوم از دخالتهای اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و میکوشد تا نقش خود را در مدیریت بحران ارتقای دهد. دولت لبنان نیز بارها از مداخلهٔ خارجیها در امور داخلیاش انتقاد کرده و در هفتههای اخیر بهوسیلهٔ میزبانی آمریکا، به مذاکراتی برای رسیدن به آتشبس دائمی با اسرائیل پرداخته است.
بهطور کلی، پیام نتانیاهو نشانگر ادامهٔ جدی برنامهٔ نظامی اسرائیل در جنوب لبنان است؛ برنامهای که بر مبنای جلوگیری از گسترش نیروهای شبهنظامی حزبالله و حفاظت از امنیت مرزهای اسرائیل شکل گرفته است. از سوی دیگر، واکنشهای بینالمللی و اظهارات ترامپ میتواند سرنوشت این درگیری را تحت تاثیر قرار دهد؛ چرا که هر گونه تغییر در موضع دو کشور بزرگ جهان میتواند بهسرعت به تحولات جدیتری در منطقه منجر شود.
در نهایت، آیندهٔ این بحران همچنان به تصمیمگیریهای کلیدی رهبران سیاسی، فشارهای نظامی و دیپلماتیک و همچنین پاسخگویی مردم هر دو طرف بستگی دارد
