نتانیاهو از سلامت ترامپ ابراز خرسندی کرد

نتانیاهو از سلامت ترامپ ابراز خرسندی کرد
📆5/24/2026 10:21 AM
📰SharghDaily
بنیانمایه نتانیاهو در پیامی تیراندازی دیشب نزدیک کاخ سفید را محکوم کرد و از سلامت ترامپ ابراز خرسندی کرد. او در این پیام ضمن ابراز خرسندی از سلامت ترامپ، او را بهترین دوستی که اسرائیل تاکنون در کاخ سفید داشته، خطاب کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بنیانمایه نتانیاهو ، در پیامی تیراندازی دیشب نزدیک کاخ سفید را محکوم کرد و از سلامت ترامپ ابراز خرسندی کرد. او در این پیام ضمن ابراز خرسندی از سلامت ترامپ ، او را بهترین دوستی که اسرائیل تاکنون در کاخ سفید داشته، خطاب کرد و افزود که خشونت سیاسی باید قاطعانه و به‌صراحت از سوی همه محکوم شود.

این توصیف ترامپ به‌عنوان بهترین دوست اسرائیل در حالی است که رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند که اختلاف بین این دو نفر بر سر ادامه جنگ با ایران و توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن را به تصویر بکشند

