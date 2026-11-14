تصاحب مناطق ساحلی دریای سرخ توسط حوثی‌ها، نبرد جدید بر سر کنترل استراتژیک تعز، سومین شهر بزرگ یمن، را تشدید کرده و بحران انسانی را عمیق‌تر کرده است.

استان تعز در جنوب غربی یمن، که سومین شهر بزرگ این کشور با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر است، به میدان اصلی درگیری‌های اخیر میان شورشیان حوثی و نیروهای دولت مستقر در عدن تبدیل شده است. این شهر که به عنوان پایگاه اصلی باقی‌مانده دولت محسوب می‌شود، پس از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ طی ماه سپتامبر، هدف یک محاصره سنگین و حملات گسترده قرار گرفته است. شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن که با حمایت عربستان سعودی فعالیت می‌کند، تعز را در قلب نبرد برای شکست جنبش حوثی مورد حمایت ایران توصیف کرد و اعلام نمود که هدف بازگرداندن حاکمیت کامل بر خاک کشور است. این درگیری‌ها اگرچه ریشه در محاصره‌ای بیش از یک دهه‌ای دارد، اما با آغاز عملیات نظامی جدید در اکتبر و نوامبر شدت قابل توجهی یافته است.

تغییر موازنه قدرت در سواحل دریای سرخ

نکته کلیدی در تشدید تنش‌های فعلی، تسلط حوثی‌ها بر شهر بندری مخا در سپتامبر بود. این شهر که ۷۵ کیلومتر در شمال تنگه راهبردی باب‌المندب قرار دارد، نقش حیاتی در اتصال استان‌های تحت کنترل حوثی‌ها در شمال به مناطق جنوبی ایفا می‌کند. تصرف مخا بخشی از یک عملیات گسترده‌تر بود که طی آن شورشیان تلاش کردند شهر تعز را از پایتخت موقت یمن، یعنی عدن، قطع کنند. کارشناسان نظامی معتقدند تصرف کامل تعز، مرحله بعدی در استراتژی حوثی‌ها برای کنترل مسیرهای ارتباطی و ایجاد فشار حداکثری بر دولت یمن است.

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این استان در موقعیتی راهبردی قرار دارد و کنترل آن به معنای دسترسی به مسیرهای ارتباطی حیاتی است. دو طرف همچنان برای کنترل رشته کوه‌های مشرف بر تنگه باب‌المندب که شریان حیاتی لجستیک نظامی و تجاری محسوب می‌شود، می‌جنگند. پیشروی حوثی‌ها در ماه سپتامبر، تعادل قوایی را بر هم زده و شهر تعز را که پس از چهار سال آرامش نسبی، دوباره به کانون اصلی نبرد تبدیل شده است، در معرض تهدید جدی قرار داده است.

روایت‌های متضارب و جنگ اطلاعاتی

رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها در پوشش نبرد تعز، تلاش کرده‌اند نقش دولت یمن را کمرنگ کرده و عربستان سعودی را به عنوان دشمن اصلی معرفی نمایند. وب‌سایت "۲۶ سپتامبر" وابسته به این گروه در ۹ نوامبر مقاله‌ای منتشر کرد که در آن دولت مستقر در عدن را دست‌نشانده ریاض خواند و ادعا کرد شهر عملاً تحت کنترل عربستان است. نویسنده این گزارش‌ها از ساکنان تعز خواست تحت تأثیر آنچه تلاش برای معرفی نبرد به عنوان "نزاعی فرقه‌ای" توصیف کرد، قرار نگیرند و هشداری درباره پخش "سم تعصب فرقه‌ای" توسط بلندگوهای دشمن سعودی داد.

در مقابل، دولت یمن و متحدانش بر حقیقت تاریخی حاکمیت بر خاک تأکید دارند. شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن در بیانیه‌ای اوایل نوامبر اعلام کرد که نیروهایش پس از آغاز عملیات "سپیده‌دم یمن" به طور پیوسته در برابر شورشیان پیشروی می‌کنند. این شورا با اشاره به اینکه پیشروی قابل توجهی در تعز گزارش نشده، از ایستادگی ساکنان شهر محاصره‌شده و نیروهای درگیر تقدیر کرد. همچنین اعضای حزب اصلاح که ستون فقرات نیروهای حامی دولت را تشکیل می‌دهند، در تعز با حوثی‌ها می‌جنگند و گزارش شده است که این گروه با اخوان‌المسلمین همسو است.

بحران انسانی و پیامدهای انسانی محاصره

پیامدهای انسانی این درگیری‌ها برای ساکنان تعز فاجعه‌بار است. استاندار تعز در اواسط اکتبر هشدار داد که شهر به دلیل محاصره طولانی با "بزرگ‌ترین فاجعه انسانی در تاریخ" روبه‌رو است و ساکنان در شرایط قحطی به سر می‌برند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که قادر به دسترسی به بیش از ۶۰۰ هزار نفر در تعز نیست که این آمار شامل بیش از ۲۰۰ هزار زن و کودک وابسته به کمک‌های بشردوستانه می‌شود. این در حالی است که حوثی‌ها اعلام می‌کنند همه جاده‌های اصلی ورودی و خروجی تحت کنترل آن‌ها باز است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد دسترسی به منابع غذایی و کمک‌ها به شدت محدود شده است.

سازمان ملل متحد نیز نگرانی شدیدی درباره وضعیت حقوق بشری ابراز کرده است. رئیس حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰ اکتبر از حوثی‌ها خواست اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را بدهند و هشدار داد که بسته بودن مسیر تدارکاتی ارتباط‌دهنده شهر با عدن، ورود اقلام ضروری را متوقف کرده است. وزارت بهداشت حوثی‌ها در ۲۲ اکتبر اعلام کرد حدود یک سوم تلفات ثبت شده مربوط به استان تعز است. شهر تعز که سال‌ها شاهد حملات تک‌تیراندازان و گلوله‌باران‌های شدید بوده است، اکنون با ابعاد جدیدی از تهدید نظامی و انسانی مواجه است که آینده ساکنان آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.