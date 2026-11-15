تئودور روزولت به دو ناو آمریکایی در غرب آسیا پیوست. محاصره دریای عرب و فشار بر تنگه هرمز در سایه تنش‌های امنیتی و تحولات سیاسی داخلی اسرائیل ادامه دارد.

ناو هواپیمابر تئودور روزولت ، ستون فقرات قدرت دریایی ایالات متحده، همزمان با تشدید تلاش‌های واشنگتن برای کنترل جریان نفت تنگه هرمز ، به منطقه مستقر شد. در همین حال، کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای عرب به اجرای محاصره دریایی خود ادامه می‌دهند تا فشار نظامی بر منطقه را به حداکثر برسانند.

تشدید حضور دریایی آمریکا در غرب آسیا

بر اساس گزارش شامگاه یکشنبه روزنامه نیویورک تایمز، ناو تئودور روزولت ظرف کمتر از یک روز به دو ناو هواپیمابر دیگر ایالات متحده در غرب آسیا ملحق خواهد شد. این هماهنگی عملیاتی باعث می‌شود تا شمار کل ناوهای هواپیماربای آمریکایی مستقر در منطقه، به عدد سه فروند برسد که نشان‌دهنده یک تغییر دکترین نظامی قابل توجه است.

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تاییدیه‌های پنتاگون و فرماندهی سنتکام

با وجود شدت شایعات و گزارش‌های رسانه‌ای، نهاد پنتاگون و همچنین فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که مسئولیت عملیات‌های این منطقه را بر عهده دارد، تا این لحظه هیچ تاییدیه رسمی درباره زمان‌بندی دقیق استقرار این ناو منتشر نکرده‌اند. این سکوت استراتژیک ممکن است بهانه‌ای برای ایجاد ابهام در نیت‌های نظامی باشد.

دوران ترامپ و وضعیت درگیری مداوم

از زمان آغاز تنش‌های امنیتی به رهبری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران در اواخر ماه فوریه، ایالات متحده دست‌کم دو ناو هواپیمابر را در محدوده عملیاتی فرماندهی مرکزی حفظ کرده است. این حضور پیوسته نشان می‌دهد که استراتژی واشنگتن از تهاجم محدود به یک پایگاه‌سازی دائمی تغییر یافته است.

فشار روانی بر فرماندهان نیروی دریایی

دریاسالار دارل کاودل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، ماه گذشته به خبرنگاران اذعان کرد که در بیشتر دوران مسئولیتش، نیروها در حالت درگیری بوده‌اند. او تأکید کرد که این شرایط فشار روانی و عملیاتی سنگینی را بر پرسنل نیروی دریایی تحمیل کرده و پایداری آن‌ها را به چالش می‌کشد.

تحولات سیاسی و تلاش نتانیاهو برای ائتلاف

همزمان با تنش‌های نظامی، بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت برای تشکیل یک دولت وحدت ملی در حال مذاکره هستند. این تحولات نشان می‌دهد که فشارهای امنیتی خارجی بر ساختار داخلی اسرائیل نیز اثرات عمیقی گذاشته و تلاش برای یکپارچگی قدرت را ضروری کرده است.

بحران سوخت و چالش‌های اقتصادی داخلی

در لایه دیگری از نگرانی‌ها، روزنامه شرق در شماره ۲۴ آبان ۱۴۰۵، گزارش داد که دغدغه بنزین ناتراز به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است. این گزارش در شماره پنجم هزار و پانصد و بیست و هفتم منتشر شد و نشان‌دهنده گره خوردن مسائل اقتصادی به تحولات امنیتی منطقه است.