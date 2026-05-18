نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تغییر مقررات بازنشستگی تامین اجتماعی: «کان ‌لم ‌یکن» است

تغییر در فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی صرفا پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بود و دولت هنوز لایحه‌ای به مجلس نداده است. علی جعفری‌آذر درباره این موضوع به فارس گفت: سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن داد. وی افزود: این موضوع هنوز تبدیل به لایحه دولت نشده است بلکه پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی است که در کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مطرح شد و جنبه لایحه و قانونی ندارد.

تغییر در فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی صرفا پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بود و دولت هنوز لایحه ‌ای به مجلس نداده است و اساسا این موضوع از نظر کمیسیون «کان ‌لم ‌یکن» است.

علی جعفری‌آذر درباره اظهارات اخیر احمد میدری وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ و لایحه‌ای برای تغییر مقررات بازنشستگی ندارد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن داد. حرف سازمان تامین اجتماعی این است که در حال حاضر منابع صندوق تامین اجتماعی مشکل دارد و با اصلاح این ماده، منابع صندوق تامین شده و دریافتی بازنشستگان ۱۴۰۸ به بعد، افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: این موضوع هنوز تبدیل به لایحه دولت نشده است بلکه پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی است که در کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مطرح شد و جنبه لایحه و قانونی ندارد





