مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران در اسلامآباد بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. این رویداد، آینده صلح در خاورمیانه را با ابهام مواجه کرده است. اختلافات بر سر برنامه هستهای ایران و سایر موضوعات مورد اختلاف، دلیل اصلی شکست مذاکرات عنوان شده است. با این حال، ادامه گفتوگوهای غیرمستقیم و موضع قدرت ایران، امیدهایی را برای آینده باقی گذاشته است.
پایان مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، بدون دستیابی به توافق، آینده صلح پایدار میان دو کشور را در هالهای از ابهام فرو برده است. پیش از آغاز مذاکرات ، مقامات پاکستانی با لحنی خوشبینانه از اعتمادی که به هر دو طرف داشتند سخن میگفتند. جیدی ونس، رئیس هیئت آمریکا یی، نیز خوشبین بود اما پس از مذاکرات ی فشرده که تا بامداد یکشنبه به طول انجامید، اعلام کرد که گفتوگوها به نتیجهای نرسیده است.
اختلافات عمیق بر سر برنامه هستهای ایران، به همراه سایر موضوعات مورد اختلاف، دلیل اصلی شکست این مذاکرات عنوان شده است. لیز دوست، خبرنگار ارشد بیبیسی در امور بینالملل، معتقد است که این مذاکرات، بالاترین سطح گفتوگو میان ایران و ایالات متحده از زمان انقلاب 1979 بوده است. او میگوید: «چنین دیپلماسیای را نمیتوان یکروزه به ثمر رساند.» و به این نکته اشاره میکند که نشانهها از قبل از آغاز مذاکرات حاکی از طولانی بودن این روند بود. به گفته لیز دوست، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهارات خود از ادبیاتی تند و تقابلی استفاده کرده است. ترامپ، ایران را به شکست متهم کرده و خواستار تسلیم شدن ایران شده بود. جیدی ونس نیز بر همین موضع تاکید کرده و خواستار موافقت ایران با شرایط آمریکا شده بود. این در حالی است که ایران به نظر میرسد از موضع قدرت وارد این مذاکرات شده بود، چرا که معتقد بود در حال پیروزی است و همچنان توانسته است تنگه هرمز را به عنوان اهرم فشاری حفظ کند. پس از پایان مذاکرات در اسلامآباد، سوالاتی در مورد آینده صلح در خاورمیانه مطرح شده است. اینکه آیا دو طرف به پایتختهای خود بازگشته و فرصت بیشتری به دیپلماسی خواهند داد، یا اینکه ترامپ تصمیم به تشدید تنش خواهد گرفت؟ نیکلاس هاپتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران، معتقد است که میتوان از آنچه در اسلامآباد رخ داد، نشانههای مثبتی برداشت کرد. وی میگوید: «به نظر میرسد هر دو طرف با رویکردی سازنده وارد مذاکرات شدند، زمان قابل توجهی را به گفتوگو اختصاص دادند و امکان بحثهای فنی و جزئی را فراهم کردند.» هاپتون با وجود مطالبات حداکثری دو طرف و اختلافات زیاد، بر این باور است که هر دو طرف انتظار دارند گفتوگوهای بیشتری انجام شود. او معتقد است که هر توافقی در نهایت حاصل شود، پیچیدهتر از توافق 2015 خواهد بود. محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات، در شبکه اجتماعی ایکس، طرف آمریکایی را به عدم جلب اعتماد هیئت ایرانی متهم کرده و در عین حال، امکان ادامه گفتوگوها را باز گذاشته است. بیبیسی دریافته است که گفتوگوهای غیرمستقیم میان نمایندگان ایران و آمریکا از طریق پاکستان، پس از پایان مذاکرات رسمی، همچنان ادامه داشته است. آزاده مشیری، خبرنگار بیبیسی در اسلامآباد، میگوید: «این موضوع بهطور رسمی از سوی آمریکا یا ایران تایید نشده است و درک ماهیت گفتوگوهای میانجیها دشوار است. اما ممکن است نشان دهد که درِ میانجیگری و گفتوگوهای پشتپرده کاملا بسته نشده است.» این سوال مطرح است که آیا واشنگتن از تشدید تنش فعلاً دست کشیده و رویکردی صبورانهتر در پیش گرفته است؟ برخی کارشناسان معتقدند که ایران همچنان اهرمهایی برای فشار بر آمریکا در اختیار دارد، از جمله ادامه اختلال در تجارت جهانی، حفظ رهبری و نیروهای نیابتی ایران و وجود ذخایر اورانیوم غنیشده. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع گزارش داده است که ایران برای مذاکرات عجلهای ندارد و «توپ در زمین آمریکا است.» آزاده مشیری معتقد است که درس بزرگ این مذاکرات این است که استفاده از زور مستقیم، ایرانیها را به موضعی که احساس کنند باید امتیاز بدهند، سوق نداده است. اکنون واکنش دونالد ترامپ به شکست مذاکرات، به دقت زیر نظر گرفته میشود، از جمله احتمال از سرگیری حملات علیه ایران. ترامپ در پی عدم موفقیت مذاکرات، احتمال اعمال محاصره دریایی علیه ایران را مطرح کرده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکا نیز از ایجاد یک کریدور امن دریایی برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده است. لیز دوست، خبرنگار ارشد بیبیسی، معتقد است که رئیسجمهور آمریکا باید از دو نکته آگاه باشد: نخست، در داخل کشورش بسیار نامحبوب خواهد بود
