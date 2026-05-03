ناپدید شدن دو نظامی آمریکایی در رزمایش مشترک «شیر آفریقایی» در مراکش

دو سرباز آمریکایی در حین شرکت در رزمایش مشترک «شیر آفریقایی» در نزدیکی شهر طنطان در جنوب مراکش ناپدید شدند. عملیات جستوجو و نجات با همکاری نیروهای آمریکایی و مراکشی آغاز شده است. مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که این حادثه ربطی به تروریسم ندارد و ممکن است این دو نظامی به دریا افتاده باشند.
دو تن از نیروهای نظامی آمریکا یی که در رزمایش مشترک «شیر آفریقایی» شرکت داشتند، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در نزدیکی شهر طنطان در جنوب مراکش ناپدید شدند.
فرماندهی آفریقای ایالات متحده (آفریکاکام) و نیروهای مسلح سلطنتی مراکش روز یکشنبه با صدور بیانیههایی جداگانه اعلام کردند که نیروهای ایالات متحده، مراکش، و سایر شرکای نظامی یک عملیات جستوجو و نجات هماهنگ را با استفاده از امکانات زمینی، هوایی، و دریایی برای یافتن این افراد آغاز کردهاند. این دو نظامی در نزدیکی محل تمرین «کپ دراع» ناپدید شدهاند. ارتش مراکش اعلام کرده این نیروها در نزدیکی یک صخره ناپدید شدهاند.
یک مقام دفاعی ایالات متحده در ایمیلی به «رویترز» گفته است: «گزارشهای اولیه نشان میدهد که این دو سرباز ممکن است به دریا افتاده باشند. میتوانم تأیید کنم که این حادثه ربطی به تروریسم ندارد. » رزمایش «شیر آفریقایی» بزرگترین مانور سالانه مشترک فرماندهی آفریقای ایالات متحده است که با هدف افزایش هماهنگی عملیاتی میان نیروهای آمریکایی، متحدان ناتو، و کشورهای متحد آفریقایی برگزار میشود.
دوره امسال این رزمایش از ۷ اردیبهشت تا ۱۸ اردیبهشت در چهار کشور غنا، مراکش، سنگال، و تونس برگزار میشود. به گفته آفریکاکام، بخش عمده این تمرینها در مراکش انجام میشود و حدود ۵۰۰۰ نیروی نظامی از بیش از ۴۰ کشور در آن مشارکت دارند. این رزمایش شامل تمرینهای هوایی، دریایی، و زمینی است و هدف آن تقویت همکاریهای نظامی و افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدات منطقهای است.
در این تمرینها، نیروهای نظامی شرکتکننده در زمینههای مختلفی مانند عملیات ضدتروریسم، نجات و کمکهای انسانی، و عملیات ضدجنگلزدایی تمرین میکنند. این رزمایش همچنین فرصتی برای تبادل تجربیات و تقویت روابط دیپلماتیک و نظامی میان کشورهای شرکتکننده فراهم میکند. در پی این حادثه، مقامات آمریکایی و مراکشی تاکید کردهاند که عملیات جستوجو و نجات با شدت ادامه دارد و از همه امکانات موجود برای یافتن این دو نظامی استفاده میشود.
منابع محلی گزارش دادهاند که در منطقه ناپدید شدن این دو سرباز، شرایط جوی نامناسب و وجود صخرههای خطرناک میتواند عامل اصلی این حادثه باشد. همچنین، مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که در صورت عدم یافتن این دو نظامی، عملیات جستوجو تا زمان یافتن آنها یا کسب اطلاعات دقیقتر ادامه خواهد داشت.
این حادثه در حالی رخ داده است که رزمایش «شیر آفریقایی» به عنوان یکی از مهمترین تمرینهای نظامی منطقهای در حال برگزاری است و حضور گسترده نیروهای نظامی از کشورهای مختلف در این رزمایش نشاندهنده اهمیت استراتژیک آن است. مقامات آمریکایی و مراکشی همچنین اعلام کردهاند که این حادثه بر روی ادامه رزمایش تأثیر نگذاشته است و تمرینها با برنامه پیشرو ادامه خواهند داشت
