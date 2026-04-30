ناوگان جهانی صمود از توقیف 21 شناور حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل خبر داد. این اقدام اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف به دنبال داشته است.

ناوگان جهانی صمود با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از توقیف 21 شناور حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه در آب‌های بین‌المللی توسط نیروهای نظامی اسرائیل خبر داد.

این ناوگان که با هدف رساندن کمک‌های اضطراری به مردم غزه حرکت کرده بود، در فاصله چند مایلی آب‌های سرزمینی یونان و در محدوده آب‌های بین‌المللی، توسط نیروهای اسرائیلی مورد حمله و توقیف قرار گرفت. در این عملیات، شناوری به نام «تام تام» در جریان عملیات کماندویی دریایی اسرائیل دچار نقص فنی شد و در آب‌های آزاد رها شد. با این حال، 17 شناور دیگر موفق شدند از یورش اسرائیل عبور کرده و وارد آب‌های سرزمینی یونان شوند.

همچنین، 14 شناور دیگر نیز در حال حرکت به سمت آب‌های یونان هستند و تحولات با دقت دنبال می‌شود. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که بیش از 20 قایق و حدود 175 فعال ناوگان جهانی صمود توسط نظامیان اسرائیلی توقیف شده‌اند. این اقدام اسرائیل در حالی صورت گرفته است که ناوگان جهانی صمود با هدف ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه، که تحت محاصره شدید نظامی قرار دارد، فعالیت می‌کند.

این توقیف‌ها و حملات به شناورهای کمک‌رسان، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف به دنبال داشته است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر این اقدام اسرائیل را نقض آشکار حقوق بین‌المللی و حقوق بشر می‌دانند و خواستار آزادی فوری شناورهای توقیف شده و فعالان بشردوستانه شده‌اند.

در این میان، برخی از دولت‌های منطقه و جهان نیز با صدور بیانیه‌هایی، این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای پایان دادن به محاصره غزه و تامین کمک‌های بشردوستانه به مردم این منطقه، اقدامات لازم را انجام دهد. این وقایع در حالی رخ می‌دهد که بحران انسانی در غزه روز به روز شدیدتر می‌شود و نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این منطقه به شدت احساس می‌شود.

ناوگان جهانی صمود که از فعالان و سازمان‌های بشردوستانه مختلف تشکیل شده است، با هدف پاسخگویی به این نیازها و تامین کمک‌های اضطراری به غزه، فعالیت خود را آغاز کرده بود. این توقیف‌ها و حملات به شناورهای کمک‌رسان، نشان‌دهنده تشدید بحران انسانی در غزه و افزایش فشار بر مردم این منطقه است. جامعه بین‌المللی باید با اقدامات فوری و مؤثر، به پایان دادن به این محاصره و تامین کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه بپردازد





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ناوگان جهانی صمود کمک‌های بشردوستانه غزه اسرائیل حقوق بشر

United States Latest News, United States Headlines

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۱ نفر و دستگیری ۴ هزار نفر از آغاز جنگ خبر داددفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند و خواستار توقف اعدام‌ها شد

Read more »

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۱ نفر و دستگیری ۴ هزار نفر از آغاز جنگ خبر داددفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند و خواستار توقف اعدام‌ها شد

Read more »

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۱ نفر و دستگیری ۴ هزار نفر از آغاز جنگ خبر داددفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند و خواستار توقف اعدام‌ها شد

Read more »

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۱ نفر و دستگیری ۴ هزار نفر از آغاز جنگ خبر داددفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند و خواستار توقف اعدام‌ها شد

Read more »

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۱ نفر و دستگیری ۴ هزار نفر از آغاز جنگ خبر داددفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند و خواستار توقف اعدام‌ها شد

Read more »

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۲۱ نفر و دستگیری ۴ هزار نفر از آغاز جنگ خبر داددفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند و خواستار توقف اعدام‌ها شد

Read more »