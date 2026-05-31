ناوروکی، نماینده پارلمان اوکراین، در مصاحبه با خبرنگاران، تصمیم زلنسکی برای نامگذاری یک واحد اوکراینی به نام قهرمانان «ارتش شورشی اوکراین» (UPA) را بررسی کرد و آن را به عنوان یک نشانه از عدم آمادگی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا ارزیابی کرد. همچنین، ناوروکی پیشنهاد لغو نشان عقاب سفید که توسط رئیس جمهور سابق لهستان به زلنسکی اعطا شده بود را داد، به دلیل اینکه لهستان پیش از این با صدور قطعنامهای، کشتار حدود یکصد هزار لهستانی توسط واحدهای ارتش شورشیان اوکراین (UPA) در جریان جنگ جهانی دوم را «نسل کشی» خوانده بود.
ناوروکی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تصمیم زلنسکی برای نامگذاری یک واحد اوکراینی به نام قهرمانان «ارتش شورشی اوکراین» ( UPA ) ثابت کرد کسانی که ادعا میکردند اوکراین باید بدون هیچ پیششرطی به اتحادیه اروپا ملحق شود، اشتباه میکردند.
وی افزود: زلنسکی ثابت کرده است که اوکراین، با ذهنیتی که راهزنان و قاتلان ارتش شورشی اوکراین را ستایش میکند، آماده عضویت در اروپا نیست. به نوشته خبرگزاری بلتا، ناوروکی همچنین پیشنهاد لغو نشان عقاب سفید که در سال ۲۰۲۳ توسط آندری دودا رئیس جمهور سابق لهستان به زلنسکی اعطا شده بود را داده است.
لهستان پیش از این با صدور قطعنامهای، کشتار حدود یکصد هزار لهستانی توسط واحدهای ارتش شورشیان اوکراین (UPA) در جریان جنگ جهانی دوم را «نسل کشی» خوانده بود
