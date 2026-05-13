نانوایان با افزایش قیمت در برخی نانوایی‌ها گزارشی از افزایش قیمت نان داده‌اند، در حالی که رئیس کلان بازاریابی و توسعه بخش نان اتاق اصناف این گزارش‌ها را تکذیب کرد و عنوان کرد که تاکنون هیچ افزایش قیمتی در نان مصوب و ابلاغ نشده است.

طی هفته‌های گذشته برخی کالاهای اساسی با رشد قیمت مواجه شدند، امروز نیز طبق مشاهدات میدانی ایسنا از برخی نانوایی‌ها نشان داد که برخی از آنها نیز نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده‌اند، نانوایان با عرضه گران‌تر نان گفتند که سهمیه آرد دولتی آن‌ها تنها تا ظهر کفاف می‌دهد و پس از آن با آرد آزاد به طبخ نان می‌پردازند که این امر به گفته مسوولان مربوطه ناشی از هیجانات بازار و سوء استفاده برخی از شرایط است.

محمدجواد کرمی - رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف - در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر افزایش قیمت نان، اظهار کرد: تاکنون هیچ افزایش قیمتی در حوزه نان مصوب و ابلاغ نشده و گزارش‌های منتشرشده درباره گرانی نان، صحت ندارد و هیچ افزایش رسمی قیمت در نان رخ نداده است





