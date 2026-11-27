زندانی سیاسی عباس واحدیان اعدام‌ها را ابزار بقا خواند؛ همزمان وزارت علوم با انتقاد از اظهارات پزشکیان، بازگشت دانشجویان معاند را رد کرد.

عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، در نامه‌ای مفصل به تشدید موج اعدام‌ها در ایران و به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزاری برای حفظ قدرت و ایجاد وحشت عمومی واکنش نشان داد. او در این نامه که با عنوان اعدام؛ سلاح جمهوری اسلامی برای بقا منتشر شده، تأکید کرد که احکام مرگ صادرشده در روندی فاقد دادرسی عادلانه، صرفاً اجرای قانون نیستند.

نقد ساختاری اعدام‌ها و آمار قربانیان

واحدیان با اشاره به تحولات پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نوشته است که تشدید اعدام‌ها نشان‌دهنده بی‌اعتنایی ساختاری به کرامت انسانی است و حکومت برای خاموش کردن جامعه، به طناب دار پناه برده است. او معتقد است اعدام نه حقیقت را دفن می‌کند و نه داغ خانواده‌ها را تسکین می‌دهد. از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا آبان سال جاری، حدود نود نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند.

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این زندانی سیاسی ضمن رد ادعای اجرای قانون، نوشته است که حکومتی که توان پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را ندارد، سکوت را به قیمت جان انسان‌ها می‌خرد. واحدیان حق حیات را حقی ذاتی دانسته و اخطار داده است تا زمانی که حتی یک نفر به ناحق در انتظار مرگ باشد، سکوت پذیرفتنی نیست. او در انتها شعار نه به اعدام؛ نه به سرکوب را مطرح کرده است.

تجدید حکم اعدام ایلیا بن رشید

در راستای همین روند، پرونده ایلیا بن رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است، به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بن رشید ادعا می‌کند در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته تا اعترافات اجباری بگیرند که دادگاه بر اساس آن حکم مرگ صادر کرده است.

این ارجاع نشان می‌دهد که روند محاکمات مرتبط با اعتراضات دی‌ماه هنوز به نتایج نهایی نرسیده و پرونده‌های متعددی همچنان در مراحل تجدیدنظر باقی مانده‌اند. حضور نام‌هایی مانند ایلیا بن رشید در لیست قربانیان احتمالی، نگرانی‌ها را در مورد آینده پرونده‌های بازمانده افزایش داده است.

واکنش تند وزارت علوم به اظهارات پزشکیان

همزمان با گزارش‌های مربوط به وضعیت زندانیان سیاسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بیانیه‌ای مواضع دولت را هدف قرار داد. این وزارتخانه اعلام کرد که سخانات مسیح پزشکیان رئیس‌جمهور، تنها شامل دانشجویانی است که ابراز ندامت کرده و دریافته‌اند در دام رسانه‌ای دشمن افتاده‌اند.

وزارت علوم تأکید کرد دانشجویانی که آنان را معاند خوانده و گفته است با برنامه قبلی اقدام به آشوب کرده‌اند، به دانشگاه بازنخواهند گشت. این نهاد دولتی رهبر جمهوری اسلامی را به‌عنوان خطوط قرمز قطعی و خدشه‌ناپذیر یاد کرده و هشدار داده است که در برخورد با هتاکان هیچ‌گونه مسامحه‌ای وجود نخواهد داشت.

تضاد روایت دولت و صنف دانشجویان

پزشکیان سوم آذر در خراسان رضوی گفته بود با هماهنگی از ورود دو هزار دانشجو به دانشگاه جلوگیری شده و باید با آن‌ها گفت‌وگو کرد. در مقابل، کانال دانشجویان متحد اعلام کرد دست‌کم یازده دانشجو از دانشگاه‌های صنعتی شریف، بهشتی و تهران اخراج شده‌اند. این گروه اصلاح‌طلبان را متهم به شباهت با اصولگرایان در سرکوب اعتراضات کرده است.