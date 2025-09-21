نامه اعتراضی رونقی از زندان؛ تأکید بر مبارزه و امید به آزادی

رونقی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان به شرایط وخیم خود و آرزوهایش برای ایران آزاد اشاره کرد. او با اشاره به بیعدالتیها و تأکید بر ضرورت مبارزه برای زندگی و آزادی، بر اهمیت پایداری و عشق به وطن تأکید میکند.
این نامه که در تاریخ ۲۵ شهریور تنظیم شده بود، در کانال تلگرامی رونقی در روز یکشنبه ۳۰ شهریور منتشر شد. رونقی ، که از ۱۲ مرداد با وجود داشتن گواهی «عدم تحمل حبس قطعی» به زندان منتقل شده، از ۱۲ شهریور اعتصاب غذا ی تر خود را آغاز کرده است. وضعیت وخیم او در زندان، نگرانیهای بسیاری را برانگیخته است.
در این نامه، رونقی با استناد به اشعاری از سیاوش کسرایی، با ادای احترام به وطن آغاز میکند و با تأکید بر بیعدالتیها و رنجهایی که مردم ایران متحمل شدهاند، مینویسد: «ما مردم سزاوار چنین بیعدالتیها و رنجهایی در زندگی و کشور خودمان نبودیم و نیستیم. ما حتی سزاوار چنین مرگهای غیرطبیعی هولناکی هم نیستیم.» او با اطمینان از سقوط جمهوری اسلامی سخن میگوید و تأکید میکند که زنده ماندن به هر قیمتی در شرایط کنونی، مطلوب او نیست، بهویژه در زیر سایه حاکمیتی که برای زندگی ایرانیان ارزشی قائل نیست. احمدرضا حائری، زندانی سیاسی و همبندی رونقی، در پیامی از زندان قزلحصار، وضعیت سلامتی وخیم او را هشدار داده و اعلام کرده است که رونقی در این مدت تنها «چند حبه قند و مقداری نمک با مقداری آب یا چای» مصرف کرده است.\رونقی در ادامه نامه، با نقل قولی از یک روزنامهنگار که در اعتراض به وضعیت موجود به زندگی خود پایان داد، تأکید میکند: «ما برای زندگی میجنگیم.» او همچنین به این نکته اشاره دارد که بسیاری از میهندوستان در راه آزادی و آبادانی ایران جان خود را فدا کردهاند، اما همچنان سرشار از عشق به وطن، آزادی و زندگی هستند. رونقی، با ابراز عشق عمیق به سرزمین و مردم ایران، میگوید: «عشق به این سرزمین و مردمش همیشه در قلبم هست و خواهد بود.» وی در ادامه، آرزوی خود را برای پایان استبداد، فقر، بیعدالتی، اعدام و زندانی کردن شهروندان بهدلیل «اظهار نظر و داشتن عقیده متفاوت» ابراز میکند و بر اهمیت ساختن دوباره وطن با فداکاری و از جانگذشتگی تأکید میورزد. این نامه، نشاندهنده عزم راسخ او برای مبارزه و پایداری در برابر ظلم و ستم است.\پیش از این، رونقی در نامهای دیگر از زندان قزلحصار خطاب به مردم ایران، شرایط کشور و وضعیت زندانیان سیاسی را تشریح کرده بود و آمادگی خود را برای فدا کردن جانش در راه آزادی و حق حاکمیت مردم اعلام کرده بود. ۱۵ شهریور در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، رونقی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم، بخشی از فشارهایی است که او بهدلیل فعالیتهایش متحمل میشود. انتشار این نامهها و اعلام اعتصاب غذا، نشاندهنده مقاومت و ایستادگی او در برابر این فشارها است. این نامهها نه تنها بیانگر وضعیت شخصی رونقی، بلکه بازتابی از وضعیت گستردهتر زندانیان سیاسی و شرایط ناعادلانه حاکم بر جامعه ایران است. این نامهها، پیامی از امید، پایداری و عشق به وطن را به مخاطبان منتقل میکند، در حالی که همزمان، وضعیت اسفناک حقوق بشر و سرکوب در ایران را برجسته میسازد
رونقی زندانی سیاسی اعتصاب غذا ایران آزادی