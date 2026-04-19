جمعی از خانوادههای دانشآموزان شهید مدرسه میناب در نامهای خطاب به پاپ لئو چهاردهم، ضمن قدردانی از مواضع صلحطلبانه وی، از او خواستند صدای فرزندان بیصدایشان باشد و با روشنگریهای خود مانع تکرار چنین فجایعی در سراسر جهان شود.
جمعی از خانوادههای کودکان شهید مدرسه میناب در نامهای تکاندهنده و دردمندانه خطاب به پاپ لئو چهاردهم ، رهبر کاتولیکهای جهان، ضمن ابراز سپاس از مواضع صلح طلبانه و انسانی ایشان، خواستار آن شدند که صدای فرزندان بیصدایشان در گوش جهانیان طنینانداز شود.
این خانوادهها با اشاره به جنایت هولناک کشتار دانشآموزان در مدرسه شجره طیبه میناب، از پاپ خواستند تا با روشنگریهای خود، مانع از آن شود که هیچ پدر و مادری در هیچ نقطه از این کره خاکی، مجبور به زمزمه لالایی شبانه بر سر مزار سرد فرزند عزیزشان شوند.
مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگها، در راستای وظایف ذاتی خود و از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، پیوسته مواضع رهبران و شخصیتهای برجسته دینی جهان را رصد کرده و در معرض دید عموم قرار داده است. در این میان، جایگاه ویژه پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، در محکومیت جنایات جنگی و دعوت به صلح، قابل توجه است. ایشان نه تنها در قبال حادثه دلخراش کشتار دانشآموزان در مدرسه میناب، اعلامیههای صادر کرده و خواستار رسیدگی جدی به این جنایت شدهاند، بلکه موضعی قاطع و روشن در برابر جنگافروزیهای ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نمودهاند.
پاپ لئو جنگ را پدیدهای 'فجیع' خوانده و صراحتاً اعلام داشتهاند که 'خداوند دعای رهبرانی را که جنگ به راه میاندازند و دستانشان پر از خون است، رد میکند.' ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از رئیسجمهور آمریکا، 'رهبرانی را که میلیاردها دلار صرف کشتار و ویرانی میکنند'، مورد عتاب قرار داده و هشدار دادهاند که جهان 'در حال ویران شدن به دست مشتی مستبد' است.
این موضعگیریهای شایسته و انساندوستانه، نشان از تعهد عمیق ایشان به ارزشهای والای انسانی و تلاش برای برقراری صلح و امنیت در جهان دارد.
خانوادههای ۱۶۸ کودک شهید مدرسه میناب، در پی این مواضع جسورانه و انساندوستانه پاپ لئو چهاردهم در محکومیت جنایت آمریکا در کشتار دانشآموزان و دفاع از حقوق کودکان و زنان بیگناه در جنگ تحمیلی سوم، نامهای پر از درد و اندوه خطاب به ایشان نگاشتهاند.
در این نامه آمده است: 'ما این نامه را با دستانی لرزان و قلبی آکنده از درد، از میان خاکسترها و ویرانههای مدارس شهر میناب در جنوب ایران برای شما مینویسیم. ما پدران و مادران ۱۶۸ کودکی هستیم که این روزها به جای در آغوش کشیدن تن گرم فرزندانمان، کیفهای سوخته و دفترچههای خونین آنها را به سینه میفشاریم؛ کودکانی معصوم که تنها جرمشان لبخند زدن در کلاس درس بود. اما این جنایت با تحریک و حمایت جنگافروزان بیمنطق بر سر فرزندان بیگناه ما آوار شد.'
آنها با اشاره به طنین کلام صلحطلبانه پاپ در روزهای تاریکی که صدای انفجارها، گوش جهان را بر ضجههایشان بسته بود، این کلمات را مرهمی بر زخمهای بیپایان خود دانستهاند. زمانی که پاپ شجاعانه از قدرتهای جهان خواستند تا میزان خشونت و بمبارانها را کاهش دهند، این خانوادهها در تک تک واژههای ایشان، تلاش برای نجات فرزندانشان را دیدند؛ همان انسانهای بیدفاعی که پاپ با تأکید بر 'لزوم حفاظت از غیرنظامیان و احترام به قوانین بینالمللی و بشردوستانه'، سعی در پاسداری از جان آنان داشتند.
در ادامه این نامه تأثیرگذار، آمده است: 'شما با دلی دردمند و نگاهی الهی به وجدانهای بیدار جهان هشدار دادید که 'نفرت در حال افزایش است، خشونت بدتر میشود و بسیاری جان خود را از دست دادهاند'. امروز صندلیهای خالی کلاسهای درس در میناب، گواه تلخ همین حقیقت است؛ حقیقتی که ساخت بمبهای آمریکایی با هدایت جنگافروزان بیمنطق آن را رقم زد. ما از شما سپاسگزاریم که در میان هیاهوی جنگ، صدای حقانیت شدید و یادآوری کردید که صلح و آرامش پایدار 'نه از طریق زور و سلاح، بلکه از مسیر گفتگو و جستجوی واقعی به عنوان راه حلی برای همگان' به دست میآید.'
پدران و مادران دانشآموزان شهید میناب، با بیان اینکه 'فرزندان ما دیگر هرگز به خانه بازنمیگردند تا فردایی بهتر بسازند'، دعای خود را این گونه بیان کردهاند که 'پیام شما برای 'زمین گذاشتن سلاحها' شنیده شود.' به ویژه آنگاه که آمریکا و رژیم اسرائیل با زیادهخواهیهای خود آتش این جنایات را شعلهور میسازند. آنها با ابراز امیدواری، از پاپ خواستهاند که 'همچنان صدای کودکان بیصدای ما باشید و برای بازگشایی 'تمامی مسیرهای گفتگو' تلاش کنید؛ تا دیگر هیچ سلاحی ساخته نشود و هیچ پدر و مادری در هیچ کجای این کره خاکی مجبور نشود لالایی شبانه را بر سنگ سرد مزار کودک خود زمزمه کند.'
این نامه غمانگیز و در عین حال پر از امید، توسط پدران و مادران شهدای میناب در اختیار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار گرفته تا از طریق ارتباط شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفتگوی ادیان ایران، به دست پاپ لئو چهاردهم رسانده شود و صدای دردمندانه خانوادههای قربانی، در بالاترین سطوح بینالمللی شنیده شود
