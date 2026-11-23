سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی به آنتونیو گوترش تأکید کرد که استفاده بحرین و کویت از پایگاه‌ها برای حملات آمریکا به ایران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

غلامحسین درزی ، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ، طی نامه‌ای رسمی و محکم به آنتونیو گوترش دبیرکل و سانیتا پاولوتا-دسلاندس رئیس شورای امنیت، هشدار داد که استفاده مستمر بحرین و کویت از قلمرو و زیرساخت‌های خود برای پشتیبانی از حملات آمریکا، پیامدهای حقوقی جدی به همراه دارد.

رد اتهامات بحرین و استناد به قطعنامه ۳۳۱۴

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به نامه‌های مورخ ۱۶ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ نماینده دائم پادشاهی بحرین، اتهامات بی‌اساس تهران را قاطعانه رد کرد و آن‌ها را تلاشی برای وارونه جلوه دادن ماهیت اقدامات دفاعی ایران توصیف نمود. درزی تصریح کرد که هیچ دولتی نمی‌تواند با اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود به عنوان سکوی تجاوز علیه یک دولت مستقل، از تعهدات بین‌المللی شانه خالی کند. او افزود که این تعهد در ماده ۳ بند (و) تعریف تجاوز، منضم به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، به وضوح منعکس شده است.

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تداوم حملات هوایی آمریکا به سواحل جنوبی ایران

سفیر ایران در متن نامه یادآور شد که حملات هوایی ایالات متحده علیه مناطق ساحلی جنوبی ایران در استان هرمزگان و جزیره قشم، در تاریخ‌های ۲ و ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ و ۳۰ آبان) با هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌ها در حوالی سیریک صورت گرفت. همچنین در تاریخ ۲۰ نوامبر، حمله‌ای علیه یک تأسیسات راداری در جزیره هنگام انجام شد که نشان‌دهنده تداوم نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است.

هدف قرار دادن پایگاه شیخ عیسی در واکنش دفاعی

در پاسخ به این تهاجمات، جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ مبدأ حمله، یعنی سامانه راداری ایالات متحده مستقر در پایگاه نظامی شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داد. درزی اعلام کرد که هرگونه خطا در هدف‌گیری، صرفاً ناشی از عملیات اخلال و جنگ الکترونیک نیروهای آمریکایی است که بحرین میزبان آن‌هاست. او تأکید کرد که پدافندهای هوایی ایران تنها در برابر تهدیدات مستقیم واکنش نشان داده‌اند.

استفاده از پهپادها و زیرساخت‌های هوایی بحرین و کویت

اطلاعات موجود حاکی از آن است که پهپادهای MQ-۹ و هواپیماهای P-۸ نیروی دریایی آمریکا برای مأموریت‌های شناسایی رزمی و پایش دریایی، از پایگاه‌های بحرین و کویت و منطقه اطلاعات پروازی این کشورها پرواز کرده‌اند. این الگوی نظام‌مند نشان می‌دهد که حملات علیه شناورهای ایرانی، از جمله شناورهای غیرنظامی، پس از انجام پروازهای شناسایی با مبدأ بحرین صورت گرفته است.

پیامدهای حقوقی و واکنش‌های آتی تهران

دیپلمات عالی‌رتبه ایران تأکید کرد که از آنجا که تجاوز نظامی آمریکا از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و حاکمیت ایران را تهدید می‌کند، استفاده بحرین از قلمرو خود برای تسهیل این تجاوزات، عملی متخلفانه بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران به‌غایت ریاکارانه خواند که بحرین اصول حاکمیت و منع توسل به زور را بیان کند، اما در عین حال پیامدهای حقوقی اختیارگاه نظامی را نادیده بگیرد. تهران اخطار داد که اقدامات دفاعی علیه تأسیسات آمریکا در کشورهای همسایه که در مسیر تجاوز هستند، ادامه خواهد یافت.