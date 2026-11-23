غلامحسین درزی سفیر ایران در سازمان ملل متحد نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت ارسال کرد و اتهامات بحرین را بی‌پایه و اساس خواند.

غلامحسین درزی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای رسمی به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و سانیتا پاولوتا-دسلاندس رئیس شورای امنیت، ادعاهای مطرح شده توسط بحرین را قاطعانه رد کرد. این مکاتبه که روز دوشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲ آذر ۱۴۰۵ ارسال گردید، پاسخی مستقیم به نامه‌های مورخ ۱۶ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ نماینده دائم پادشاهی بحرین با شماره‌های S/۲۰۲۶/۹۱۱ و S/۲۰۲۶/۹۲۴ است که در آن اتهامات تکراری علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود. سفیر ایران در این نامه تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را تلاشی مزورانه برای تحریف واقعیت‌ها و وارونه جلوه دادن ماهیت اقدامات دفاعی خود می‌داند که هدف اصلی آن پنهان‌سازی نقش انکارناپذیر بحرین در تسهیل و پشتیبانی از تجاوزات مستمر ایالات متحده علیه ایران است.

رد اتهامات و دفاع از اقدامات امنیتی

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در بخش اول نامه خود تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران این اتهامات بی‌پایه و اساس را به شکلی قاطع رد می‌کند. از دیدگاه تهران، این اتهامات تنها تلاشی غیرحرفه‌ای برای وارونه جلوه دادن حقایق و پنهان‌سازی عامدانه نقش بحرین در تسهیل و پشتیبانی از تجاوزات مستمر ایالات متحده آمریکا علیه ایران است. سفیر ایران معتقد است که اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران کاملاً مشروع بوده و هرگونه تلاش برای تغییر تصویر این اقدامات، بی‌اساس و فریبنده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تعهد جدی ایران به شفافیت و پافشاری بر حقوق بین‌الملل در برابر ادعاهای نادرست کشورهای همسایه است که خود درگیر نقض آشکار این اصول هستند.

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استفاده از زیرساخت‌های بحرین توسط آمریکا

غلامحسین درزی در تشریح جزئیات این موضوع اشاره کرد که استفاده مستمر از قلمرو، حریم هوایی، پایگاه‌های نظامی، زیرساخت‌های لجستیکی و سایر تأسیسات برخی کشورهای منطقه خلیج فارس به‌ویژه بحرین و کویت، برای مساعدت و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده از منظر حقوق بین‌الملل دارای پیامدهای حقوقی بسیار مهمی است. وی تصریح کرد که چنین اعمال متخلفانه بین‌المللی را نمی‌توان نادیده گرفت، مورد اغماض قرار داد، عادی‌سازی کرد یا از حیث حقوقی بی‌اهمیت جلوه داد. به بیان دیگر، کشورها نمی‌توانند با اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود به عنوان سکویی برای تجاوز علیه یک دولت مستقل دیگر، از تعهدات بین‌المللی یا مسئولیت‌های ناشی از آن شانه خالی کنند و دولت‌ها مکلف‌اند از اجازه دادن آگاهانه به استفاده از قلمرو خود توسط دولت دیگر برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه دولت ثالث خودداری کنند.

توالی حملات هوایی و پاسخ‌های نظامی

این نامه به توالی دقیق رویدادهای نظامی اخیر در خلیج فارس پرداخت و تأکید کرد که اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان بدون وقفه ادامه دارد و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد به شمار می‌رود. در این راستا، ایالات متحده در روزهای ۲ و ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۱ و ۳۰ آبان، مجموعه‌ای از حملات هوایی نظامی را علیه مناطق ساحلی جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس و در استان هرمزگان انجام داد که تأسیسات و زیرساخت‌های ایران در جزیره قشم و حوالی سیریک را هدف قرار دادند. همچنین در تاریخ ۲۰ نوامبر، حمله‌ای علیه یک تأسیسات راداری در جزیره هنگام صورت گرفت که ایران در پاسخ به این حمله، در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ مبدأ حمله در بحرین را هدف قرار داد و هدف مورد نظر ایران، سامانه راداری ایالات متحده آمریکا مستقر در پایگاه نظامی آمریکایی شیخ عیسی در بحرین بود. هرگونه خطای ادعایی در هدف‌گیری صرفاً ناشی از عملیات اخلال و اقدامات جنگ الکترونیک نیروهای آمریکایی بوده است که بحرین میزبانی آن‌ها را در قلمرو خود بر عهده دارد.

نقض حقوق بین‌الملل و مسئولیت حقوقی بحرین

سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل با استناد به تعاریف حقوقی بین‌المللی یادآور شد که هیچ دولتی نمی‌تواند با اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود به‌عنوان سکویی برای تجاوز علیه یک دولت مستقل دیگر، از تعهدات بین‌المللی یا مسئولیت‌های ناشی از آن شانه خالی کند. این تعهد که از جمله در ماده ۳ بند (و) تعریف تجاوز، منضم به قطعنامه ۳۳۱۴ (بیست‌ونهمین اجلاس) مجمع عمومی منعکس شده است، بر عهده تمامی دولت‌ها قرار دارد. اطلاعات و شواهد معتبر حاکی از آن است که پهپادهای نظامی آمریکا و سایر تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی این کشور، از پایگاه‌های نظامی مستقر در منطقه، از جمله در بحرین و کویت، برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند. افزون بر این، الگویی نظام‌مند از عملیات وجود دارد که نشان می‌دهد حملات علیه تأسیسات و شناورهای ایرانی، از جمله شناورهای غیرنظامی، پس از انجام پروازهای شناسایی با مبدأ بحرین صورت گرفته است. از آغاز تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، پهپادهای MQ-۹ از بحرین برای انجام مأموریت‌های شناسایی رزمی به پروازآمده‌اند و هواپیماهای P-۸ نیز برای نظارت و پایش دریایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نقض حاکمیت و تعهدات قانونی بحرین

در بخش پایانی نامه، غلامحسین درزی بر ضرورت پذیرش مسئولیت حقوقی توسط بحرین تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که بحرین همچنین منطقه اطلاعات پروازی (FIR) خود را در اختیار هواپیماهای سرنشین‌دار و بدون سرنشین آمریکا قرار می‌دهد. از این‌رو، به‌غایت ریاکارانه و گمراه‌کننده است که بحرین به‌صورت گزینشی و نادرست به حقوق بین‌الملل، از جمله اصول حاکمیت، منع توسل به زور و حسن همجواری، استناد کند، اما در عین حال، پیامدهای حقوقی در اختیار قرار دادن قلمرو و زیرساخت‌های نظامی خود برای انجام اقدامات نظامی غیرقانونی علیه یک کشور همسایه را نادیده بگیرد. سفیر ایران نتیجه گرفت که بحرین به هیچ وجه نمی‌تواند از پیامدهای حقوقی اعمال متخلفانه بین‌المللی یادشده خود بگریزد و این نقض آشکار قوانین بین‌المللی نیازمند پیگیری جدی در مجامع جهانی است تا عدالت حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران محقق شود.