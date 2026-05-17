ناسیونالیسم فرهنگی در جامعه ایران. معنای دین، فرهنگ و تاریخ در همراهی با سرزمین و هویت ملی

تقی آزادارمکی در این تحلیل، مفهوم ناسیونالیسم را در جامعه امروز ایران بررسی می‌کند و به بررسی برداشت‌های کلیشه‌ای از این مفهوم و همچنین واقعیت‌های آن در جامعه ایران می‌پردازد. او برای این منظور به بررسی عناصر مختلف هویت ایرانی در کنار هم و مشارکت آن‌ها در همراهی با سرزمین و هویت ملی پرداخته است. این عناصر شامل دین، فرهنگ، تاریخ و همبستگی جمعی هستند که با هم معنا پیدا می‌کنند.

تقی آزادارمکی نوشت: آنچه امروز در جامعه مشاهده می‌شود، نه ناسیونالیسم کلاسیک به معنای تاریخ ی آن است و نه نوعی ملی‌گرایی تهی از فرهنگ و دین.

بلکه می‌توان از نوعی «ناسیونالیسم فرهنگی» سخن گفت که در آن عناصر مختلفی از هویت ایرانی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. تقی آزادارمکی در روزنامه اعتماد نوشت: در تحلیل وضعیت امروز جامعه ایران، یکی از مفاهیمی که بار دیگر مورد توجه قرار گرفته، مفهوم ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی است. با این حال برداشت‌هایی که از این مفهوم ارائه می‌شود اغلب با تصورات کلیشه‌ای همراه است.

بسیاری وقتی از ناسیونالیسم سخن می‌گویند، به یاد نوعی ملی‌گرایی می‌افتند که در آن دین، فرهنگ یا اخلاق به حاشیه رانده می‌شود و تنها سرزمین و هویت ملی به عنوان محور اصلی مطرح می‌شود. در مقابل نیز برخی دیگر تصور می‌کنند هرگونه تأکید بر ایران و ملیت، لزوما به معنای فاصله گرفتن از سنت‌های دینی است. اما واقعیت اجتماعی ایران نشان می‌دهد این دوگانه ساده چندان با تجربه زیسته جامعه ایرانی همخوانی ندارد





