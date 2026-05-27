ناسا برنامه ساخت پایگاه دائمی در ماه را اعلام کرد

ناسا جزئیات فرودگرهای رباتیک، پهپادها و وسایل نقلیه جهنده برای ساخت پایگاهی دائمی در ماه را منتشر کرده است. این برنامه سه مرحله‌ای با هدف بازگشت انسان به ماه تا سال ۲۰۳۲ و رقابت با چین در مسابقه فضایی دنبال می‌شود.

ناسا به تازگی جزئیات جدیدی از برنامه بلندپروازانه خود برای بازگشت به ماه و ساخت یک پایگاه دائمی در آنجا منتشر کرده است. این برنامه که "پایگاه افروزش ماه" نام دارد، شامل سه مرحله اصلی است و هدف نهایی آن ایجاد یک حضور پایدار انسانی در ماه تا سال ۲۰۳۲ است.

در مرحله اول، ناسا قصد دارد فرودگرهای رباتیک، پهپادهای جهنده و وسایل نقلیه خودکار را به سطح ماه بفرستد تا نقشه‌برداری دقیق از مناطق مختلف به ویژه قطب جنوب ماه انجام دهند. این مرحله تا سال ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت و شامل ۲۵ پرتاب و انتقال ۴ تن بار به ماه می‌شود. شرکت‌های معروفی مانند بلو اوریجین متعلق به جف بزوس، اینتیوتیو ماشینز و آستروباتیک قراردادهایی برای ساخت این تجهیزات دریافت کرده‌اند.

مرحله دوم برنامه ناسا بر توسعه فناوری‌های لازم برای فرود ایمن فضانوردان بر سطح ماه متمرکز است. در این راستا، ناسا بر روی ساخت فضاپیمای "استارشیپ سیستم فرود انسان" توسط شرکت اسپیس‌ایکس سرمایه‌گذاری کرده است. با این حال، این پروژه با تاخیرها و موانع فنی متعددی روبرو شده است.

به گفته دکتر سیمیون باربر، دانشمند علوم ماه در دانشگاه اوپن بریتانیا، یکی از بزرگترین چالش‌ها ساخت فضاپیمایی است که قادر باشد فضانوردان را با خیال راحت به سطح ماه منتقل کند. او اشاره کرد که چین نیز با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و ممکن است پیش از آمریکا انسان را به ماه بفرستد. چین اخیراً فضاپیمای شنژو-۲۳ را با فضانوردان به ایستگاه فضایی تیانگونگ پرتاب کرده و برنامه های بلندپروازانه‌ای برای کاوش ماه دارد.

در مرحله سوم و نهایی، ناسا امیدوار است که تا سال ۲۰۳۲ انسان‌ها بتوانند در مسکن‌های نیمه دائم در قطب جنوب ماه زندگی کنند. این منطقه به دلیل وجود آب یخ زده که می‌تواند برای آشامیدن و تولید اکسیژن استفاده شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پایگاه ماه همچنین امکان انجام آزمایش‌های علمی پیشرفته، استخراج منابع ارزشمند و آماده سازی برای ماموریت‌های آینده به مریخ را فراهم می‌کند.

جرد ایزاکمن، مدیر ناسا، تاکید کرد که این برنامه به معنای آن است که آمریکا دیگر هرگز دست از ماه نخواهد کشید. با وجود موفقیت ماموریت آرتمیس-۲ که چهار فضانورد را به دور ماه فرستاد، رقابت با چین تنگاتنگ است و برخی کارشناسان معتقدند که چین ممکن است زودتر به فرود انسان بر سطح ماه دست یابد. ناسا در تلاش است تا با این برنامه جامع، برتری خود را در مسابقه فضایی جدید حفظ کند





