تام برت، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، لایحهای برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی در ایران ارائه داد. همچنین، نظرسنجیها نشان میدهند که بیش از ۸۰ درصد آمریکاییها از افزایش قیمت بنزین تحت فشار هستند و ۶۳ درصد از آنها معتقدند اقتصاد برایشان خوب کار نمیکند. در ایران نیز بحران کمآبی در قطبهای جمعیتی به مرحله هشدار رسیده و کارگران با مشکل مسکن مواجه هستند.
تام برت، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از میشیگان، لایحهای را برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی در ایران و پایان دادن به درگیریها تا هشتم مرداد ماه ارائه کرد.
اورشلیمپست نوشت این لایحه که شرایطی را برای استفاده عمومی از نیروی نظامی، از جمله علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی و تأمین امنیت تنگه هرمز، تعیین میکند، تا حد زیادی استفاده از نیروهای زمینی در ایران را ممنوع میکند. این نشریه تدوین چنین لایحهای از سوی یک نماینده جمهوریخواه را نشاندهنده «نارضایتی فزاینده در میان جمهوریخواهان کنگره» دانست.
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد این کشور در حال مقابله با «حملات موشکی و پهپایی» است که از سمت ایران شلیک شده است. شبکه العربیه به نقل از وزارت دفاع امارات متحده عربی گزارش داد که نیروهای این کشور در حال واکنش به این حملات هستند، اما جزئیات بیشتری در این درباره منتشر نشده است. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است روز جمعه ۱۸ اردیبهشت در «باغ رز» کاخ سفید سخنرانی کند.
بر اساس برنامه رسمی منتشرشده از سوی کاخ سفید، این سخنرانی ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا (۱۹:۳۰ به وقت تهران) برگزار خواهد شد. نظرسنجی دو شبکه خبری «پیبیاس» و «انپیآر» و موسسه افکار عمومی «ماریست»، حاکی از آن است که بیش از ۸ نفر از هر ۱۰ آمریکایی میگویند که فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین را احساس میکنند، و بیش از ۶ نفر از هر ۱۰ آمریکایی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، را مقصر میدانند.
لی میرینگوف، مدیر موسسه ماریست، گفت: «این چیزی است که مردم میبینند، مانند هزینه شیر و نان. اینها بیش از نوعی شاخص اقتصادی، چیزهایی هستند که مردم به آنها واکنش نشان میدهند و آن را میبینند. » بر اساس این نظرسنجی، ۶۳ درصد از آمریکاییها احساس نمیکنند که اقتصاد برای آنها خوب کار میکند. این درصد نسبت به سال گذشته حدود شش درصد افزایش یافته است.
نشریه «قلمرو رفاه» گزارش داد که باوجود رشد چهار درصدی میانگین بارشهای کشوری، بحران کمآبی در قطبهای جمعیتی ایران به مرحله هشدار رسیده است. بر اساس این گزارش، ناهماهنگی در توزیع بارشها باعث شده است تا ذخایر سدهای پنجگانه تهران به ۱۸ درصد و سد دوستی مشهد به ۵ درصد کاهش یابد. این نشریه اضافه کرد درشرایطیکه استانهای جنوب ایران با مازاد بارش مواجه هستند، تهران با عقبماندگی ۳۵ درصدی نسبت به بلندمدت، آماده ورود به تابستانی سخت میشود.
به نوشته قلمرو رفاه، پیشبینی افزایش دما تا دو درجه، احتمال بروز بحران همزمان در شبکۀ آب و برق را تقویت کرده است. در این گزارش اشاره شده که «توزیع بارشها بهشدت نامتوازن است» و در حالیکه استانهایی نظیر ایلام و هرمزگان با «مازاد بارش خیرهکننده، میانگین کشوری را بالا نگه داشتهاند»، گیلان با منفی ۱۷۹ میلیمتر، «دوران فاجعهباری را میگذراند. » این نشریه همچنین نوشت نگرانی اصلی، تمرکز خشکسالی در قطبهای جمعیتی و صنعتی کشور است.
زنجیرهای از استانهای مرکزی شامل تهران، البرز، قزوین و قم با کاهش شدید بارندگی مواجه هستند و تهران در صدر کانونهای بحران قرار دارد. یک تشکل مستقل کارگری در ایران در واکنش به تعیین ۳ میلیون تومان حق مسکن برای کارگران از سوی حکومت ایران نوشت که این مبلغ تنها حدود ۱۰ درصد هزینه اجاره خانه در شهر تهران را پوشش میدهد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اشاره کرد بر اساس آمارهای دولتی، ۸ میلیون خانوار مستأجر در ایران وجود دارند که اکثریت آنان را کارگران تشکیل میدهند. این تشکل با اشاره به اینکه «مجموع دریافتی یک کارگر مشمول قانون کار، مجرد و بدون فرزند در سال جاری حدود ۲۲ میلیون تومان و دریافتی یک کارگر مشمول قانون کار، متأهل با یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان است، افزود حق مسکن سه میلیون تومانی در شرایطی تعیین شده است که متوسط اجارهبهای مسکن در شهر تهران ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
این کمیته در همین مورد با اشاره به اینکه دریافتی بسیاری از کارگران مشمول قانون کار و حداقلبگیر حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه است، اضافه کرد: «یک کارگر برای پرداخت اجاره خانه باید دستکم ۶ میلیون تومان بیش از کل دریافتی ماهانه خود تأمین کند تا فقط بتواند اجاره مسکن را بپردازد. » این تشکل مستقل با تاکید بر لزوم تامین مسکن مناسب برای مردم، نوشت که کنترل عادلانهٔ اجارهبها، منع تخلیهٔ اجباری و تعیین اجاره بر اساس درصدی از درآمد خانوار الزامی است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در بیانیه خود بر لزوم ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و مزدبگیران برای «رهایی از این شرایط فاجعهبار» تاکید کرد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به خبرنگاران گفت از مارکو روبیو خواسته است در دیدار با پاپ خیلی محترمانه به او بگوید که اگر میخواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند که حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است و همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هستهای داشته باشد.
روزنامه واشینگتن پست در گزارشی نوشت بانک فدرال رزرو دالاس پیشبینی میکند که اگر تنگه تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی بسته بماند، هزینه هر بشکه نفت خام میتواند به ۱۶۷ دلار برسد. این روزنامه اشاره کرد که این پیشبینی ممکن است «محافظهکارانه باشد» و افزود بانکهای بزرگ، از جمله مککواری، هشدار میدهند که قیمتهای لحظهای نفت خام ممکن است تا اوایل تابستان به ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد.
به نوشته واشینگتن پست، بر اساس شوکهای گذشته انرژی، این بدان معنا است که قیمت بنزین در ایالات متحده میتواند به هفت دلار در هر گالن برسد، و این قیمت، برای ایجاد رکود جهانی کافی است
