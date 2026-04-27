در حالی که اهداف اعلام‌شده اسرائیل در جنگ با حکومت ایران و متحدانش محقق نشده، نارضایتی عمومی از عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو افزایش یافته و می‌تواند بر انتخابات پیش‌رو تاثیر بگذارد. همچنین، گفت‌وگوهای دونالد ترامپ در مورد حادثه تیراندازی در کاخ سفید و واکنش‌های روسیه و ایران به تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا از دیگر موضوعات مهم این گزارش است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جنگ‌های اخیر اسرائیل با حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن، از جمله حزب‌الله و حماس، برخلاف اهداف اعلام‌شده پیش نرفته و این موضوع جایگاه سیاسی بنیامین نتانیاهو را در آستانه انتخابات متزلزل کرده است.

نتانیاهو در آغاز کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اوایل اسفند ماه، هدف این عملیات را تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، نابودی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و فراهم‌سازی شرایط برای تغییر حکومت عنوان کرده بود. با این حال، اگر چه توان نظامی حکومت ایران آسیب دیده، این حکومت همچنان تهدیدی برای منطقه و مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز محسوب می‌شود و سایر اهداف اعلام‌شده نیز تا زمان اعلام آتش‌بس در اواخر فروردین محقق نشده است.

در همین حال، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با برنامه «۶۰دقیقه» شبکه خبری سی‌بی‌اس، مرد مهاجم به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را «فردی بسیار بیمار» دانست که «یک مسیحی معتقد بود و سپس ضدمسیحی شد و تغییرات زیادی در او رخ داد. » او در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نگران شده بود، گفت: نگران نبودم. من زندگی را درک می‌کنم. ما در یک دنیای دیوانه زندگی می‌کنیم.

» ترامپ در مورد واکنش همسرش، ملانیا ترامپ، و اینکه آیا او ترسیده بود، گفت: «خب، نمی‌خواهم بگویم، و مردم دوست ندارند گفته شود که ترسیده‌اند. اما مطمئناً، منظورم این است که چه کسی وقتی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، نمی‌ترسد؟ فکر می‌کنم در آن زمان او از قبل فهمیده بود که آن صحنه بیشتر شبیه یک گلوله است تا افتادن یک سینی.

» میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت تهدید به استفاده از نیروی نظامی و تحریم‌ها، نشان‌دهنده «باج‌گیری، اولتیماتوم و ضرب‌الاجل» است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده عادت دارد مذاکرات را از موضع قدرت انجام دهد و تهدید به استفاده از نیروی نظامی یا تشدید تحریم‌ها کند.

» وی «بهترین راه پیش رو» برای ایالات متحده در شرایط فعلی را «کنار گذاشتن مواضع خود «شبیه باج‌گیری، اولتیماتوم و ضرب‌الاجل هستند»، دانست. قیمت نفت در آغاز معاملات در دوشنبه به دنبال توقف مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین محدودیت عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، بیش از دو درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش‌ها، هر بشکه نفت برنت به ۱۰۲.۵۵ دلار و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۹۶.۴۲ دلار رسید.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گفت‌گوهایش در عمان شامل تمرکز بر راه‌های تضمین ترانزیت ایمن در تنگه هرمز بود. او که برای دیدار با مقام‌های عمان به مسقط، پایتخت این کشور، رفته بود، نوشت: «گفت‌وگوهای مهمی درباره موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای داشتیم.





