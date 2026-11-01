نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده ۶۰ درصد نارضایتی از عملکرد رابرت کندی و شانس دموکرات‌ها برای کنترل کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای است.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان و با ارجاع به مشرق، مواضع رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت دولت دونالد ترامپ ، درباره موضوعات حساس واکسیناسیون و شیوع بیماری سرخک در چند ایالت ایالات متحده، به ابزاری استراتژیک برای حمله دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است. این مساله در حالی مطرح است که اعتماد عمومی به سیاست‌های بهداشتی دولت جمهوری‌خواهان با چالش‌های جدی مواجه شده و نگرانی‌ها از گسترش بیماری‌های واگیردار افزایش یافته است.

شیوع سرخک و بحران اعتماد عمومی

گسترش بیماری سرخک در چندین ایالت آمریکا و کاهش اعتماد مردم به تصمیمات بهداشتی دولت ترامپ، به یکی از محوری‌ترین موضوعات انتقاد دموکرات‌ها علیه جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. این نگرانی‌ها در کنار مسائلی همچون گرانی شدید و تداوم وضعیت جنگی با ایران، پرتگاه عمیقی بین دولت و رأی‌دهندگان ایجاد کرده است. آمارها حاکی از آن است که دموکرات‌ها در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و واکسیناسیون مورد اعتماد بیشتری از سوی افکار عمومی نسبت به جمهوری‌خواهان قرار دارند.

Also read پیشرفت چشمگیر احزاب عربی در انتخابات اسرائیل و نقش تعیین‌کننده آن‌ها در تشکیل دولت

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تنها ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد کندی در وزارت بهداشت ابراز رضایت کرده‌اند و ۶۰ درصد از عملکرد او نارضایتی کامل دارند. این آمار رقم نگران‌کننده‌ای است که نشان‌دهنده شکاف عمیق بین عملکرد وزیر بهداشت و انتظارات عمومی است. حتی انتصاب رابرت کندی به این سمت از ابتدا با انتقادات گسترده و جدی از سوی رسانه‌ها، متخصصان سلامت و حتی برخی از هم‌پیمانان سیاسی او روبرو بود.

تاریخچه سیاسی و حمایت از ترامپ

رابرت اف. کندی جونیور در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳ رسماً نامزدی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرد، اما مسیر سیاسی او تغییرات شدیدی را تجربه کرد. او در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۲۴ کمپین مستقل خود را معلق اعلام کرد و در اقدامی غیرمنتظره، از دونالد ترامپ برای پیروزی در ریاست‌جمهوری حمایت نمود. این تصمیم، اگرچه ممکن است برای برخی طرفداران قبلی او شگفت‌انگیز بوده، اما اکنون بخشی از سوابق سیاسی اوست که دموکرات‌ها از آن برای حمله استفاده می‌کنند.

مواضع وی در گذشته علیه واکسیناسیون کووید ۱۹ و همچنین نظریات بحث‌برانگیز و غیرمستند او در زمینه سلامت عمومی، جنجال‌های زیادی را در جامعه آمریکا به راه انداخت. منتقدان همواره بر این باور بودند که دانش پزشکی یا رویکرد علمی او با استانداردهای وزارت بهداشت آمریکا همخوانی ندارد. این پیشینه، هرگونه سیاست جدیدی را که توسط او در وزارت بهداشت مطرح می‌شود، با شک و تردید شدید روبرو کرده است.

جزئیات و اهمیت انتخابات ۳ نوامبر

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برابر با ۱۲ آبان برگزار می‌شود. در این رویداد سیاسی سرنوشت‌ساز، ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا و تمام ۴۳۵ کرسی کنگره وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. وضعیت فعلی کنگره نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان با در دست داشتن ۲۱۸ کرسی در برابر ۲۱۴ کرسی دموکرات‌ها، کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند. همچنین در سنا، ۵۳ کرسی در دست جمهوری‌خواهان و ۴۷ کرسی در اختیار دموکرات‌ها است.

این اعداد نشان می‌دهند که اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان بسیار شکننده است و تنها با تعداد اندکی اختلاف با دموکرات‌ها فاصله دارند. تغییر نسبتاً کمی در نتایج چند حوزه انتخاباتی کلیدی می‌تواند تعادل نیروها را بر هم زده و کنترل مجلس نمایندگان را به دست دموکرات‌ها منتقل کند. در سنا نیز اگرچه مأموریت برای جابجایی قدرت دشوارتر است، اما احتمال تغییر موازنه قدرت در این مجلس طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

تهدید کنترل کنگره و پیامدهای ترامپ

کاهش شدید محبوبیت دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم و تداوم تنش‌های جنگی با ایران، همگی عواملی هستند که بر اساس نظرسنجی‌ها، برتری قابل‌توجهی برای حزب دموکرات ایجاد کرده‌اند. جمهوری‌خواهان در حال حاضر نگران از دست دادن اکثریت خود در مجلس نمایندگان هستند و حتی حفظ تسلط آنها بر سنا دیگر یک اتفاق قطعی و تضمین‌شده نیست.

برای دونالد ترامپ، انتخابات پیش رو بسیار فراتر از یک رقابت ساده بر سر کرسی‌های کنگره است. نتیجه این انتخابات می‌تواند تعیین‌کننده این باشد که آیا او در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری خود قادر خواهد بود برنامه‌هایش را با اتکا به اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس کنگره پیش ببرد. در غیر این صورت، او ناچار خواهد شد با مخالفان دموکراتی روبرو شود که از نفوذ واقعی برای متوقف کردن ابتکارهای او و نظارت بر عملکرد دولت برخوردارند. بنابراین، عملکرد کندی و مساله سرخک می‌تواند سرنوشت سیاسی دو سال آینده آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد.