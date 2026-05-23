نادیا مارچینکو در پرونده جفری اپستین

نادیا مارچینکو، شریک اصلی زندگی پس از گیلین مکسول جفری اپستین، مورد توجه قرار گرفت. او در دادگاه‌های پرونده جفری اپستین شهادت داد و در مصاحبه با بازرسان گفت سوءاستفاده جنسی وی را تجربه کرده است.

نادیا مارچینکو پس از پایان رابطه جفری اپستین با گیلین مکسول، به‌مدت هفت سال شریک اصلی زندگی اپستین بود، در جریان نخستین دوره بازداشت جفری اپستین ، یعنی محکومیت ۱۳ ماهه به اتهام درخواست رابطه جنسی از یک دختر زیر سن قانونی، دست‌کم یک زن ۶۷ بار به ملاقات او رفته است.

آن زن نادیا مارچینکو بود. او به‌مدت هفت سال شریک اصلی زندگی اپستین بود، مهم‌ترین فرد در زندگی او پس از گیلین مکسول و در سال‌های بعد به‌عنوان کمک‌خلبان در هواپیمای شخصی او نیز فعالیت می‌کرد. نادیا مارچینکو در مقایسه با دیگر افراد مرتبط با این پرونده، برای افکار عمومی نسبتا ناشناخته است، اما ممکن است او به‌ زودی در کانون توجه قرار گیرد.

خانم مارچینکو یکی از چهار زنی بود که در توافق قضایی سال ۲۰۰۸ به‌عنوان همدستان احتمالی اپستین از آن‌ها نام برده شد. اکنون قرار است دو نفر از این زنان به نام‌های سارا کلن و لزلی گراف از سوی قانون‌گذاران آمریکایی مورد پرس و جو قرار گیرند





