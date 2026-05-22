ناتو: بحران کنونی تنگه هرمز برای ناتو موضوعیتی ندارد

دبیرکل ناتو گفت که بحران کنونی تنگه هرمز برای ناتو موضوعیتی ندارد و آزادی ناوبری در تنگه هرمز به هر یک از کشورهای عضو ناتو مربوط می‌شود، اما به خود ناتو به عنوان یک ائتلاف، مربوط نمی‌شود.

دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این ائتلاف اعلام کرد که بحران کنونی تنگه هرمز برای ناتو موضوعیتی ندارد. مارک روته ، جمعه گفت که آزادی ناوبری در تنگه هرمز به هر یک از کشورهای عضو ائتلاف ناتو مربوط می‌شود، اما به‌ خود ناتو به‌طور خاص به عنوان یک ائتلاف، مربوط نمی‌شود.

این اظهارات در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر به‌شدت از اعضای ناتو به دلیل عدم تلاش بیشتر برای کمک به عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل، انتقاد کرده بود. مارکو روبیو هم اعلام کرد که آقای ترامپ از اعضای ناتو که به آمریکا اجازه نداده‌اند از پایگاه‌هایشان برای جنگ علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، «بسیار ناامید» است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ناتو تنگه هرمز روته دونالد ترامپ مارکو روبیو کشورهای عضو ناتو

United States Latest News, United States Headlines