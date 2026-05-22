ناتو: بحران کنونی تنگه هرمز برای ناتو موضوعیتی ندارد

دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این ائتلاف اعلام کرد که بحران کنونی تنگه هرمز برای ناتو موضوعیتی ندارد. مارک روته ، جمعه گفت که آزادی ناوبری در تنگه هرمز به هر یک از کشورهای عضو ائتلاف ناتو مربوط میشود، اما به خود ناتو بهطور خاص به عنوان یک ائتلاف، مربوط نمیشود.
این اظهارات در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر بهشدت از اعضای ناتو به دلیل عدم تلاش بیشتر برای کمک به عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل، انتقاد کرده بود. مارکو روبیو هم اعلام کرد که آقای ترامپ از اعضای ناتو که به آمریکا اجازه ندادهاند از پایگاههایشان برای جنگ علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، «بسیار ناامید» است
