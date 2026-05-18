نایبرئیس مجلس درباره واکنش ایران به حمله به تأسیسات انرژی میگوید: من فکر میکنم عربستانیها زرنگی میکنند و آنها میدانند که اگر در منطقه ترقهای زده شود، ایران مجبور به جنگ منطقهای میشود. او همچنین درباره تاثیر حمله بر انرژی آمریکا و دنیا هشدار میدهد و میگوید: اگر قرار باشد به نفت ایران آسیبی وارد شود، ما باید نفت منطقه را بزنیم.
اگر قرار باشد به نفت ایران آسیبی وارد شود، ما باید نفت منطقه را بزنیم، چه با کشوری که دوست هستیم، چه کشوری که فقط ادعای دوستی دارد و چه کشوری که ادعای دشمنی دارد، مثل بنزائد، رئیس امارات متحده عربی. ما باید انرژی آمریکا را قطع کنیم، اما قسمتی از انرژی آمریکا دست کشوری است که میگوید ما با شما کار نداریم، پس شما هم با ما کار نداشته باشید.
اگر قرار باشد به نفت ایران آسیبی وارد شود، ایران کاری خواهد کرد که آمریکا و دنیا برای مدت قابل توجهی نتوانند از منطقه نفت دریافت کنند. عربستان حجاج ما را پذیرفته و با ما کار میکند، اما میدانند که اگر در منطقه ترقهای زده شود، ما مجبوریم جنگ منطقهای کنیم
