میکی زوهار: اسرائیل آماده حمله به حومه جنوبی بیروت پس از توافق نامشخص با ایران

وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل در مصاحبه‌ای با پایگاه وای نت اعلام کرد که در صورت ادامه تهدیدات از سوی حزب الله، اسرائیل به سرعت به حومه جنوبی بیروت حمله می‌کند و توافق اخیر با ایران همچنان نامشخص باقی مانده است.

به گزارش مشرق، میکی زوهار وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در گفتگویی با پایگاه خبری عبری زبان وای نت وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت اظهار داشت که ماجراهای بین ترامپ و نتانیاهو صرفاً ناشی از این است که هر دو سگی در مسیر خود قدم برمی‌دارند و هیچ‌یک از آن‌ها به هدف مشترک علاقه‌مند نیستند.

او گره خورد که اسرائیل به زودی دوباره به حومه جنوبی بیروت که به عنوان ضاحیه شناخته می‌شود حمله خواهد کرد و این اقدام صرفاً برای نشان دادن قدرت نظامی و جلوگیری از هر گونه تهاجم دیگر از سوی حزب الله برنامه‌ریزی شده است. زوهار بر این باور بود که اگرچه مذاکراتی با ایران صورت گرفته است اما هیچ‌یک از طرفین تعهدی قطعی برای آتش‌بس در لبنان ارائه نکرده‌اند و در صورت ادامه ارتکاب به هر گونه تجاوز، نیروهای اسرائیلی بدون درنگ به منطقه جنوب بیروت بازخواهند گشت.

در ادامه مصاحبه، مجری پرسید که آیا توافقی که به گزارش رسانه‌های ایرانی و پاکستانی به یک آتش‌بس فوری در لبنان اشاره دارد، به طور کامل اعلام شده است یا خیر. زوهار با تکرار این نکته که اسناد توافق هنوز به عموم منتشر نشده و حتی جزئیات آن برای عموم ناشناخته است، بیان کرد که اگر حزب الله تهاجمی دیگر را آغاز کند، اسرائیل به سرعت پاسخ نظامی می‌دهد و هدف اصلی آن حذف تهدیدات مرزی است.

وی افزود که دولت نتانیاهو دیگر از حمایت‌های داخلی کافی برخوردار نیست و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی داخلی اقدام به نقد شدید سیاست‌های او کرده‌اند و این انتقادات باعث شده تا رهبری اسرائیل به بررسی دقیق‌تر مسیرهای استراتژیک بازگردد. در پایان، میکی زوهار در پاسخ به سؤال درباره تعهدات نتانیاهو نسبت به عدم حمله به لبنان گفت که اگر اسرائیل تشخیص دهد که توافق فعلی منافع استراتژیک کشور را تأمین نمی‌کند، بلافاصله از آن خارج خواهد شد و اقدام به حمله مستقیم به ایران خواهد کرد.

او همچنین بیان کرد که اسرائیل به ایالات متحده احترام عمیقی دارد و روابط دو جانبه بر پایه منافع مشترک استوار است، اما در صورت لزوم، مرزهای امنیتی کشور خود را بدون توجه به فشارهای خارجی حفظ خواهد کرد. این اظهارات نشان داد که تنش‌های منطقه‌ای همچنان در اوج است و هر گونه تحولات جدید می‌تواند به شدت فضای سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد





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