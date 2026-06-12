درود بر حسین و یادش همیشه زنده است

این ملت زنده است بنام و یاد حسین شهید هر چه داریم از سر مهر به اوست. یا حسین سلام بر شما و همه لب تشنگان دشت کربلا.

جای رهبر شهیدمان بسیار خالیست. ما در سوگ او لباس عزا را در نیاوردیم و رسیدیم به محرم و صفر که اسلام را زنده نگه داشت. خدایا اوّل ستمگری که به حقِ محمّدوتبارش ستم نمود و آخرین پیروش را لعنت کن. خدایا گروهی که حسین س را پیکار کرد و بر کشتنش همرهی و پیمان و پیروی نمود، لعن کن.

خدایا همۀ آنان را لعن و نفرین کن. درود بر تو اى پدر عبداللّه و بر جان‌هایی كه در آستانت جای گرفتند. بر شما از من درود خدا باد! همیشه تا هستم و شب و روز هست.

خدا اینبار را آخرین عهد زیارتم از شما قرار ندهد. درود بر حسین و علي پسر حسین و فرزندان حسین و همرهان حسین





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