در حالی که هنوز توافقی میان ایران و آمریکا به دست نیامده است، میلیونها زائر برای انجام مناسک حج وارد مکه شدهاند. این امر به خطر افتادن زائران و به همین دلیل پیشتر هشدارهایی در زمینه مراسم حج صادر شده بود.
اما به رغم این تهدیدات، برخی مسلمانان جهان امسال نیز از سفر زیارتی به مکه چشمپوشی نکردهاند. طبق اعلام مقامات عربستان سعودی، تا پایان هفتهای که گذشت بیش از یکونیم میلیون نفر برای شرکت در حج وارد این شهر شدهاند که این شمار نشانگر افزایش تعداد زائران بینالمللی حج نسبت به سال گذشته است.
صبح دوشنبه زائران در حالی که جامههای سپید مخصوص حج یا احرام را به تن داشتند مکه را به مقصد شهر پر از خیمهگاههای چادری منا در فاصله هشت کیلومتری مکه ترک کردند تا مناسک مذهبی را آغاز کنند. حج یا زیارت خانه کعبه در مکه که سالی یکبار در آخرین ماه تقویم قمری با مناسک خاص انجام میشود، یکی از پایههای پنجگانه اسلام است.
طبق احکام اسلام بر هر مسلمانی واجب است در صورت مهیا بودن شرایط مالی، جسمی و عقلی دست کم یک بار در طول عمر خود به این سفر چندروزه زیارتی برود. با این حال، سفارت آمریکا در ریاض به دلیل وضعیت ناپایدار منطقه، به شهروندان آمریکایی توصیه کرده بود که امسال در این مراسم شرکت نکنند.
از ماه آوریل، آتشبسی شکننده بین جمهوری اسلامی و ائتلاف اسرائیل و آمریکا در جنگی برقرار شده که در آن ایران در اقدامی تلافیجویانه حملاتی را علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، انجام داده است. مراسم حج امسال در دورهای برگزار میشود که پیامهای متناقضی از سوی واشنگتن درباره توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ ایران مخابره میشود.
اگرچه در روزهای اخیر نشانههایی از احتمال دستیابی به یک توافق موقت میان طرفهای درگیر مشاهده شده است، با این حال کارشناسان معتقدند، در صورت از سرگیری درگیریها این موضوع قطعا بر روند حج تأثیر خواهد گذاشت. عربستان سعودی پیش از این اطمینان داده بود که تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت زائران به کار خواهد بست. در همین راستا، وزارت دفاع این کشور تصاویری از استقرار واحدهای پدافند هوایی در اطراف مکه منتشر کرده است.
ارتش عربستان اعلام کرده که مسئولیت حفاظت از حریم هوایی بر فراز اماکن مقدس و پاسخ به هرگونه تهدید برای تضمین امنیت و آرامش زائران را بر عهده خواهد داشت. محمد بن عبدالله البسامی، ژنرال سعودی و مسئول امنیت عمومی مراسم حج، در یک کنفرانس رسانهای اظهار کرد: امنیت زائرین در تمامی برنامههای امنیتی، سازماندهی و ترافیکی بالاترین اولویت را داراست. برای امسال نیز گرمای طاقتفرسایی تا ۴۷ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
دو سال پیش، بیش از ۱۳۰۰ نفر به دلیل گرمای شدید جان خود را در مراسم حج از دست دادند.
