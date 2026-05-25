میلان پس از شکست در لیگ قهرمانان: تغییرات گسترده در تیم فنی و ورزشی

آکادمی میلان پس از سقوط از لیگ قهرمانان اروپا سرمربی، مدیر ورزشی، مدیرعامل و مدیر فنی خود را برکنار کرد و به بازسازی عمیق ساختار ورزشی خود می‌پردازد.

باشگاه آث میلان پس از ناکامی در رسیدن به لیگ قهرمانان اروپا تصمیم به تغییر اساسی در ساختار ورزش ی خود گرفت. در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی این باشگاه منتشر شد، سرمربی ماسیمیلیانو آلگری و مدیر ورزش ی ایگلی تاره به‌همراه مدیرعامل جورجو فورلانی و مدیر فنی جفری مونکادا از سمت خود برکنار شدند.

سقوط میلان از جدول لیگ قهرمانان پس از باخت خانگی ۲ بر ۱ برابر کالیاری و پایان فصل در جایگاه پنجم، نشانه‌ای از بحران عمیق در کلوب بود. باشگاه با اشاره به «شکست ناامیدکننده دیشب» اعلام کرد که زمان بازسازماندهی و تغییرات اساسی رسیده است. این بار دوم است که آلگری از میلان جدایی می‌یابد؛ او پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ تیم را هدایت کرده و در سال ۲۰۱۱ قهرمان سری‌آ شد.

تاره که پیش از ورود به مدیریت ورزشی میلان در دههٔ نود بازیکن حرفه‌ای برای فورتونا دوسلدورف و کایزرسلاترن بازی می‌کرد، فقط از تابستان گذشته مسئولیت این سمت را بر عهده داشته است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آث میلان ماسیمیلیانو آلگری ایگلی تاره لیگ قهرمانان اروپا تغییرات فنی

United States Latest News, United States Headlines