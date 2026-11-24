فیفا میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا و دوره ۲۰۳۵ را به بریتانیا واگذار کرد. دونالد ترامپ این تصمیم را فرصتی اقتصادی برای آمریکا توصیف کرد.

فیفا در کنگره فوق‌العاده خود، رسماً میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به ایالات متحده آمریکا ، مکزیک ، کاستاریکا و جاماییکا واگذار کرد. این تصمیم پس از اعلام رسمی نامزدهای نهایی و طی فرآیندی چند ساله اتخاذ شد تا مقصد نهایی برای بزرگ‌ترین رویداد تیم‌های ملی زنان مشخص گردد.

واکنش‌های سیاسی و اقتصادی دونالد ترامپ

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، بلافاصله پس از اعلام نتایج در پلتفرم تروث سوشال پیامی منتشر کرد و اعلام نمود که پس از میزبانی موفق‌ترین جام جهانی تاریخ، هیچ کشوری به اندازه آمریکا موقعیت مناسبی برای میزبانی بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ ندارد. او این رویداد را دارای تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا دانست و خاطرنشان کرد که این تورنمنت موجب گسترش فوتبال در سراسر کشور و نمایش استثنایی بودن آمریکا خواهد شد.

Also read آیا پاکستان از گروه‌های مخالف طالبان در افغانستان حمایت می‌کند؟

دونالد ترامپ در پیام خود همچنین از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و تیم او بابت تلاش‌هایشان در راستای آوردن این مسابقات به آمریکا تشکر کرد. این انتقادهای ترامپ نشان‌دهنده نگاه استراتژیک دولت آمریکا به بهره‌برداری از رویدادهای ورزشی بزرگ برای اهداف دیپلماسی عمومی و اقتصادی است.

جزئیات فنی و ارقام بی‌سابقه تورنمنت

بر اساس برنامه‌ریزی‌های فیفا، این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. کشورهایی که میزبان این دوره هستند، پیش‌بینی کرده‌اند که این رویداد بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. این ارقام بی‌سابقه در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شوند و نشان‌دهنده رشد چشمگیر محبوبیت و مقیاس فوتبال زنان در سطح جهانی است.

به گزارش اتلتیک، ایالات متحده احتمالا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ خواهد بود. این تمرکز جغرافیایی بر خاک آمریکا نشان‌دهنده اهمیت ویژه این کشور در معماری تورنمنت و جذب مخاطبان است. سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا، نیز در این زمینه گفت که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ خواهد بود.

سرنوشت میزبانان قبلی و واگذاری دوره ۲۰۳۵

همزمان با تعیین میزبانان جدید، فیفا میزبانی دوره ۲۰۳۵ این مسابقات را نیز به بریتانیا واگذار کرد. بریتانیا به عنوان تنها نامزد نهایی که از اتحاد انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز تشکیل شده بود، این انتخاب را کسب نمود. با این تصمیم، جام جهانی فوتبال برای نخستین بار پس از سال ۱۹۶۶ به بریتانیا بازمی‌گردد. سالی که تیم ملی فوتبال مردان انگلستان برای نخستین و تنها بار قهرمان جهان شد.

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد که میزبانی جام جهانی فوتبال زنان به تمام نقاط کشور گردشگران، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی خواهد آورد. این تصمیم باعث می‌شود بریتانیا در فاصله هفت سال میزبان دو تورنمنت بزرگ فوتبال باشد، چرا که مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ مردان نیز به میزبانی مشترک انگلستان، اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زنان انگلستان نیز در فینال جام جهانی ۲۰۲۳ مقابل اسپانیا شکست خورد.

فرآیند انتخاب شهرها و چالش‌های اجرایی

با وجود قطعی شدن میزبانی مشترک چهار کشور از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نشده‌اند. شهرهای آمریکایی در حال حاضر به دنبال دستیابی به توافق‌های مالی مطلوب‌تری با فیفا هستند. روند نهایی انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد و این بازه زمانی به مدیران اجرایی فرصت می‌دهد تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

تجربه سیندی پارلو کون از جام جهانی ۱۹۹۹ که مسیر فوتبال زنان را در کشورش تغییر داد، امیدواری‌های جدیدی را برای سال ۲۰۳۱ زنده کرده است. او معتقد است که در سال ۲۰۳۱ این فرصت را دارند که همین کار را در مقیاسی حتی بزرگ‌تر انجام دهند. این اطمینان بیانگر آمادگی جامعه ورزشی آمریکا برای میزبانی رویدادی در ابعاد جهانی با پوشش رسانه‌ای گسترده است.