میزان سهولت سفر در اتحادیه اروپا در حال افزایش است

فرایند خرید بلیت قطار در اتحادیه اروپا برای سفرهای فرامرزی به لطف پیشنهاد تازه کمیسیون اروپا قرار است سادهتر شود
خرید بلیت قطار برای سفر های فرامرزی در اتحادیه اروپا به لطف پیشنهاد تازه کمیسیون اروپا قرار است سادهتر شود. با عرضه یک بسته تازه موسوم به بسته مسافران، مسافران میتوانند در قالب یک تراکنش برای سفر با چند شرکت ریلی یک بلیت یکپارچه خریداری کنند.
این طرح همچنین به معنای تقویت حقوق مسافران و امکان سهولت رزرو سفر برای آنهاست. همچنین، اپراتورهای ریلی ملزم شدهاند بلیتهای خود را حداقل پنج ماه قبل از موعد به صورت آنلاین عرضه کنند. این طرح از چه زمانی اجرا میشود؟ کمیسیون اروپا اکنون مقررات پیشنهادی را برای بررسی به شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ارسال میکند.
قوانین در پایان قرائت نخست یا آغاز قرائت دوم به طور متوسط حدود ۸۵ درصد به تصویب میرسند. همچنین، اتحادیه اروپا باید اجرای مقررات سامانههای هوشمند حملونقل درباره به اشتراک گذاشتن دادههای حملونقل چندوجهی را تسریع کند
