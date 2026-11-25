فیفا رسما میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به چهار کشور آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این دوره از مسابقات با ۱۰۴ دیدار و حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد.

فدراسیون جهانی فوتبال ( فیفا) در کنگره فوق‌العاده خود، رسما میزبانی جام جهانی فوتبال زنان سال ۲۰۳۱ را به چهار کشور آمریکا ، مکزیک ، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این رویداد بزرگ ورزشی برای نخستین بار با گسترش تعداد تیم‌ها به ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ مسابقه برگزار خواهد شد و به بزرگترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ تبدیل می‌شود.

جزئیات میزبانی و ارقام مالی بی‌سابقه

کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر را به خود خواهد دید و درآمدی بالغ بر چهار میلیارد دلار تولید خواهد کرد. ارقام ذکر شده بی‌سابقه در تاریخ این رقابت‌های بین‌المللی هستند. به نوشته نشریه اتلتیک، ایالات متحده آمریکا احتمالا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار این جام خواهد بود.

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واکنش دونالد ترامپ و سیندی پارلو کون

دونالد ترامپ با ابراز افتخار از میزبانی آمریکا در این مسابقات، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا خواهد داشت. او همچنین از جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، و تیم او برای تلاش‌هایشان در راستای آوردن این مسابقات به آمریکا تشکر کرد.

سیندی پارلو کون، رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا، نیز در این زمینه اظهار داشت که جام جهانی ۱۹۹۹ مسیر فوتبال زنان را در کشورش تغییر داد. او افزود که در سال ۲۰۳۱ این فرصت را دارند که همین کار را در مقیاسی حتی بزرگتر انجام دهند و این رویداد بزرگترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ خواهد بود.

انتخاب شهرهای میزبان در سال ۲۰۲۷

با وجود قطعی شدن میزبانی مشترک چهار کشور از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نشده‌اند. شهرهای آمریکایی به دنبال دستیابی به توافق‌های مالی مطلوب‌تری با فیفا هستند و روند انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۵ به بریتانیا

در این کنگره، همچنین میزبانی جام جهانی فوتبال زنان سال ۲۰۳۵ به تنها نامزد میزبانی این دوره، یعنی بریتانیا، واگذار شد. این تیم‌های بریتانیایی شامل انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز هستند. به این ترتیب، جام جهانی فوتبال برای نخستین بار پس از سال ۱۹۶۶ به بریتانیا بازمی‌گردد. سال ۱۹۶۶ سالی بود که تیم ملی فوتبال مردان انگلستان برای نخستین و تنها بار قهرمان جهان شد.