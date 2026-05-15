بیست و پنجم اردیبهشت در تقویم سالیان، تنها یک تاریخ ساده یا یک روز برای جشن نیست، بلکه نمادی از پاسداشت حافظه تاریخی تمدنی است که ریشههایش از فلات پهناور ایران آغاز شده و تا سرزمینهای فرارود، بلخ، بخارا و حتی اعماق هند و مسیرهای جاده ابریشم گسترش یافته است.
زبان فارسی را نباید صرفاً به عنوان ابزاری برای گفتگو یا زبانی برای سرودن اشعار زیبا نگریست؛ بلکه این زبان در واقع شریان حیاتی و زنده یک تمدن کهن است که برای قرنها توانسته است فرهنگ، حکمت، نظامهای دیوانسالاری، تبادلات تجاری و روح همزیستی میان ملتهای مختلف را به یکدیگر پیوند بزند. فارسی در طول تاریخ هرگز در حصار مرزهای سیاسی و جغرافیایی امروز محدود نبوده است.
در دوران شکوه سامانیان، غزنویان، تیموریان و صفویان، این زبان نقش پیشران را در ترویج علم و فرهنگ در بخش بزرگی از قاره آسیا ایفا میکرد. از سمرقند و بخارا گرفته تا لاهور و دهلی، و از هرات و بلخ تا اصفهان و تبریز، فارسی نه تنها زبان ارتباطات روزمره، بلکه زبان اندیشه، فلسفه و هویت بود.
کاروانهای جاده ابریشم در حالی که کالاهای گرانبها را جابهجا میکردند، در واقع حاملان واژگان، اشعار و اندیشههایی بودند که از سرزمینی به سرزمین دیگر منتقل میشد و از دل همین تبادلات فرهنگی، شبکهای گسترده از فرهنگ مشترک شکل گرفت که هنوز هم آثار آن در روح ملتهای منطقه دیده میشود. اگر به آثار تاریخی بنگریم، متوجه میشویم که کتیبهها، سنگنوشتهها، کاشیکاریهای خیرهکننده در مساجد و بناهای تاریخی و نسخههای خطی قدیمی، همگی سند زندهای بر حضور پررنگ فارسی در مناطق مختلف هستند.
این شواهد ثابت میکنند که فارسی میراث مشترک تمدنی یک حوزه فرهنگی عظیم است و متعلق به یک ملت یا یک مرز خاص نیست. هر بیت شعر که بر دیوارهای سمرقند حک شده یا هر کتیبهای که در هرات باقی مانده و هر نقش کاشی در اصفهان یا نسخههای خطی در کتابخانههای هند، همگی گواه حقیقتی واحد هستند: این منطقه برای قرنها در سایه یک زبان فرهنگی مشترک زیسته و رشد کرده است.
در این میان، ایران به عنوان محور تمدنی این حوزه، نقش بنیادین و حیاتی در حفظ، گسترش و پویایی زبان فارسی داشته است. پیوند عمیق این زبان با هنر، عرفان و خرد ایرانی باعث شد تا فارسی در برابر تلاطمهای تاریخی، یورشهای بیگانگان و تغییرات سیاسی شدید، همچنان زنده بماند. شاعران و اندیشمندانی همچون فردوسی، سعدی، حافظ، مولوی، رودکی، نظامی و بیدل دهلوی، فراتر از جغرافیا، متعلق به یک تمدن زبانی هستند.
آنها با آثار ماندگار خود، فارسی را به زبانی تبدیل کردند که میتوانست حماسههای ملی، مفاهیم پیچیده عشق، اخلاقیات انسانی، فلسفه وجودی و معنویت را به زیباترین شکل ممکن روایت کند. با وجود این پیشینه درخشان و باشکوه، زبان فارسی در عصر حاضر با چالشهای جدی و نگرانکنندهای روبروست.
یکی از برجستهترین این چالشها، ظهور جریانهای فارسیستیزانه در برخی مناطق است که تلاش میکنند با حذف تدریجی واژگان فارسی، محدود کردن آموزش این زبان در مدارس و کمرنگ کردن جایگاه تاریخی آن، پیوندهای فرهنگی را از بین ببرند. در حالی که فارسی دری بخش جداییناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی مردم افغانستان است و شهرهایی چون بلخ، هرات، کابل و غزنی زمانی از مهمترین قطبهای علمی و ادبی این زبان بودهاند، هرگونه تلاش برای تضعیف آن در واقع به معنای تضعیف یک میراث مشترک انسانی است.
مقابله با فارسیستیزی را نباید یک تقابل سیاسی دانست، بلکه این یک دفاع فرهنگی از سرمایهای است که متعلق به تمام بشریت است. همانگونه که جهان امروز از زبانهای کهنی مانند یونانی، لاتین و سانسکریت به عنوان گنجینههای بشری حفاظت میکند، ملتهای فارسیزبان نیز موظفاند از زبان مشترک خود پاسداری کنند.
این پاسداری نباید تنها در حد شعارهای توخالی باقی بماند، بلکه نیازمند اقدامات عملی و راهبردی است؛ اقداماتی نظیر تولید آثار علمی و ادبی نوین، تقویت زیرساختهای آموزش زبان فارسی در مراکز دانشگاهی، حمایت گسترده از رسانههای فارسیزبان، توسعه پژوهشهای زبانشناسی و ایجاد پیوندهای فرهنگی مستحکم میان کشورهای فارسیزبان برای مقابله با فراموشی تدریجی. زبان فارسی یکی از معدود زبانهایی در جهان است که توانسته است چندین ساحت مهم انسانی را به طور همزمان در خود جای دهد.
حماسه در شاهنامه، عرفان در مثنوی، اخلاق در گلستان و بوستان، و عشق در غزلهای حافظ، همگی نشاندهنده ظرفیت بیبدیل این زبان هستند. این ساختار چندلایه، راز ماندگاری فارسی در طول سدههای متمادی است؛ زبانی که هم عقل را مخاطب قرار میدهد و هم دل را لمس میکند. در نهایت باید گفت که زبان فارسی تنها ابزاری برای سخن گفتن نیست، بلکه روشی برای زیستن یک تمدن است.
زبانی که قرنها حافظ هویت و اندیشه جمعی یک حوزه وسیع بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری به پاسداری آگاهانه نیاز دارد. سخن حکیم توس که میگوید بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی، همچنان ستون فقرات این هویت است.
اگر فردوسی با رنج سیساله خود فارسی را از ورطه فراموشی نجات داد، امروز وظیفه نسلهای معاصر است که با تکیه بر آگاهی، همبستگی فرهنگی و تولید اندیشه، این میراث گرانبها را زنده و پویا نگاه دارند. زبان فارسی، زبان یک ملت نیست، بلکه زبان یک تمدن است که باید برای تمامی نسلهای آینده حفظ شود
