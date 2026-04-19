میراث فرهنگی ایران؛ زخمی خاموش در جنگ

جنگ فقط تخریب ظاهری نیست؛ فرسایش خاموش حافظه تاریخی است. بیش از ۱۰۰ اثر تاریخی ایران در جریان حملات اخیر آسیب دیده‌اند؛ بناهایی که هویت و خاطره جمعی ما را شکل می‌دهند. متخصصان در مورد بی‌تفاوتی عمومی، چالش‌های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی در جنگ و لزوم مستندسازی این آسیب‌ها بحث می‌کنند.

جنگ ، پدیده‌ای که غالباً با غرش انفجارها و شعله‌های آتش در هم آمیخته است، تنها به ویرانی ملموس و فوری محدود نمی‌شود. در سوی دیگر میدان نبرد، بخشی از جنگ به صورت خاموش و پیوسته رخ می‌دهد؛ جایی که فرو ریختن ناگهانی بناها جای خود را به فرسایشی آرام و مداوم می‌دهد. در این نبرد پنهان، تنها انسان‌ها نیستند که زیر آوار مدفون می‌شوند، بلکه لایه‌های عمیق حافظه تاریخی و میراث فرهنگی نیز تدریجاً دچار فرسایش می‌گردند؛ فرسایشی که اگرچه کم‌صداست، اما عمیق و ماندگار است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از صد اثر تاریخی ارزشمند ایران، از مجموعه‌های کهن تهران گرفته تا بناهای فاخر اصفهان ، در اثر حملات اخیر دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. این تخریب‌ها، هرچند پراکنده به نظر می‌رسند، اما در واقع به شبکه‌ای از مکان‌های هویت‌ساز و خاطره‌ساز جامعه ایران گره خورده‌اند. نابودی هر یک از این بناها، نه تنها از دست رفتن یک سازه فیزیکی، بلکه گسستی در زنجیره پیوسته تاریخ و حافظه جمعی یک ملت است.

در برنامه رادیویی «پاراگراف اول»، موضوع آسیب به میراث فرهنگی ایران در شرایط جنگی، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مهرنوش سروش، مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو و از مبتکران نامه ۲۰۰ کارشناس ایرانی و بین‌المللی در اعتراض به این تعرضات، به چالش‌های موجود در جامعه ایران در زمینه حساسیت به میراث فرهنگی اشاره کرد. وی معتقد است که حساسیت عمومی نسبت به آثار تاریخی در ایران، روندی یکنواخت ندارد و غالباً آثار شاخص مانند تخت جمشید یا مسجد شیخ لطف‌الله مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند، در حالی که سایر بافت‌های تاریخی و بناهای کمتر شناخته شده، از این توجه عمومی بی‌بهره می‌مانند. این شکاف میان توجه اجتماعی به میراث فرهنگی و واقعیت‌های تلخ سیاسی و انسانی در دوران جنگ، از دغدغه‌های اصلی خانم سروش بود. وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها حتی بناهای صد ساله نیز به عنوان میراثی مهم تلقی می‌شوند، این محدودیت حساسیت در ایران را مورد نقد قرار داد. سروش با تأکید بر ارزش همزمان جان انسان‌ها و میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد که نباید یکی به بهای دیگری نادیده گرفته شود. وی بخشی از این وضعیت را به «عادی‌سازی پیامدهای جنگ» و گفتمان عمومی نسبت می‌دهد که تلاش می‌کند خسارت‌های انسانی و فرهنگی را در مقابل هم قرار دهد. او به بناهایی در بافت‌های تاریخی تهران و اطراف دانشگاه تهران اشاره کرد که بسیاری از آن‌ها حتی ثبت ملی نشده بودند، اما بخش مهمی از حافظه تاریخی شهر را تشکیل می‌دادند. همچنین، بحران‌های اقتصادی را عاملی در شکل‌گیری باور جامعه به اهمیت میراث فرهنگی دانست و گفت که بسیاری از آثار تاریخی هنوز به عنوان «میراث» در ذهن عمومی تعریف نشده‌اند.

تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا ارواین، با اشاره به مسائلی مانند انکار واقعی بودن تخریب‌ها یا ادعای دست داشتن حکومت در این رویدادها، این اظهارات را نشانه‌ای از بی‌تفاوتی و ورود سیاست به حوزه میراث فرهنگی دانست. وی بر ضرورت مستندسازی دقیق تخریب‌های میراث فرهنگی در دوران جنگ تأکید کرد و گفت که در مقایسه با اعتراض‌های گذشته به آسیب‌های اندک در بناهای تاریخی، واکنش‌ها به تخریب‌های گسترده در جنگ بسیار کمرنگ بوده است. دریایی بر این باور است که آسیب‌های وارد شده به میراث فرهنگی ایران در جنگ اخیر، در مقایسه با دوره‌های تاریخی بزرگ و ویرانگر، گسترده‌تر بوده است. مهرنوش سروش به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه اشاره کرد که بر حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ تأکید دارد، اما این الزام را بیشتر تعهداتی فرضی دانست که در عمل با چالش‌های جدی روبرو است. وی همچنین به تلاش‌هایی برای گنجاندن تخریب هدفمند میراث فرهنگی در چارچوب «جرائم علیه بشریت» اشاره کرد، اما اجرای این قوانین را به دلیل ساختار قدرت در نهادهای بین‌المللی دشوار دانست. عدم پیوستن کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل به برخی از این کنوانسیون‌ها یا عدم پایبندی‌شان، پیچیدگی‌های حقوقی را افزایش می‌دهد. سروش به نشان «سپر آبی» نیز اشاره کرد و گفت که تلاش‌هایی برای حفاظت از آثار از طریق علامت‌گذاری انجام شده، اما در برخی موارد این نشانه‌ها نادیده گرفته شده‌اند. گزارش‌های متعددی از آسیب به آثار ثبت‌شده ایران به یونسکو ارسال شده، اما محدودیت‌های دسترسی و مسائل اداری، روند پیگیری را دشوار کرده است.

تورج دریایی در ادامه به اظهارنظرهای تهدیدآمیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نسبت به هدف قرار دادن میراث فرهنگی ایران اشاره کرد و گفت که «تمدن» یک کل یکپارچه است و نمی‌توان بخش‌هایی از آن را جدا یا حذف کرد. تخریب بناهای تاریخی به معنای حذف حافظه جمعی است و پیامدهای بلندمدت برای هویت فرهنگی یک ملت دارد. وی معتقد است که تاریخ و تمدن ایران نباید به میدان رقابت سیاسی تبدیل شود و حذف یا نادیده گرفتن بخش‌هایی از آن به معنای از دست دادن درک تاریخی یک ملت است. مهرنوش سروش درباره امکان تشکیل صندوقی مردمی در خارج از ایران برای کمک به مرمت و بازسازی بناهای تاریخی آسیب‌دیده از جنگ، آن را منوط به درخواست صریح دولت ایران و شفافیت و سلامت اقتصادی چنین طرحی دانست. وی تأکید کرد که افراد علاقه‌مند باید بدانند پول‌ها چگونه جمع‌آوری و هزینه می‌شود و سازوکار روشن و قابل اعتمادی برای مدیریت آن وجود داشته باشد. اما تورج دریایی معتقد است که انجام چنین کاری پیش از هر چیز وابسته به شرایط بین‌المللی و سیاسی و رابطه ایران و آمریکا است. در نهایت، میراث فرهنگی ایران در این دوران، زیر ضرب جنگ، بی‌توجهی و تعرض ساختاری قرار گرفته است، که نیاز به توجه جدی و اقدامات عملی دارد.





