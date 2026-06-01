میدری: مسئله بیکاری در زمان جنگ خوب برای کل دولت مهم است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: مسئله بیکاری در زمان جنگ خوب برای کل دولت مهم است. تقسیم کار شده در دولت یک بخش را وزارت اقتصاد انجام میدهد در جهت هم تسهیلاتی که باید در بانکها صورت بگیرد یا در گمرک انجام شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: مسئله بیکاری در زمان جنگ خوب برای کل دولت مهم است. تقسیم کار شده در دولت یک بخش را وزارت اقتصاد انجام میدهد در جهت هم تسهیلاتی که باید در بانکها صورت بگیرد یا در گمرک انجام شود.
سهمیه بندی مواد اولیه فلزی بیشتر در وزارت صمت در حال پیگیری است. وی افزود: در حوزه پتروشیمی ها وزارت نفت از طرف دیگر در استانهای مختلف، کارگروه ها در استانداری ها تشکیل شده است. مثلاً استان مرکزی از نیروهایی که تعدیل شده بودند ۱۰۰۰ نفر برگشت داده شدند. همکاری خوبی با اتاق ها و انجمنهای صنفی و صنعتی وجود دارد در همین حوزه هم در واقع نمایندگان مجلس تلاش دارند که ما با حداقل تعدیل نیروی انسانی روبرو باشیم.
اون چیزی که در وزارت کار صورت گرفته بحث تسهیل در ثبت نام بیمه بیکاری هست شروط ما تغییر این عضو کابینه دولت چهاردهم درباره آمار بیمه بیکاری در چند ماه اخیر گفت: آخرین آمار من ۲۹۰ هزار ثبتنام برای بیمه بیکاری است که به سرعت پرداخت میشود و ما مشکلی در جهت برقراری بیمه بیکاری نداریم. امیدواریم که یه تغییرات ساختاری هم ما بتوانیم سازمان آموزش فنی حرفه ای با منابع بیشتر بتواند در جهت مهارت آموزی برای بازگشت نیروی کار اقدامات موثری داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ نیز گفت: در این راستا با برخی تولیدکنندگان لبنی صحبت شده که تخفیف محصولاتشان شامل اقلام کالابرگ شود. برای شرکتهایی که تخفیف میدهند، کمکهایی از طرف دولت دریافت میکنند. همچنین طی مذاکرات با تولیدکنندگان روغن هم برخی از شرکت ها گفتند ما سه درصد تخفیف میدهیم ولی هنوز نهایی نشده و ما درخواست تخفیف بیشتری داریم.
میدری در پاسخ به پرسشی مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران ۱۴۰۵ گفت: هنوز تا شهریور ماه زمان زیادی مانده و تا آن زمان تصمیمگیری میشود
بیکاری وظیفه دولت اقتصاد کالابرگ