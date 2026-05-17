نخستوزیر پاکستان در گفتگو با رسانههای بینالمللی از اعتماد ایران، آمریکا و کشورهای خلیج فارس به اسلامآباد برای تسهیل مذاکرات مستقیم و دستیابی به صلح منطقهای خبر داد.
در فضای متشنج فعلی که منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی با چالشهای امنیتی و سیاسی متعددی روبروست، نقش کشورهای میانجی برای کاهش تنشها و ایجاد بستری برای گفتگو بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
در همین راستا، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در گفتگوهای اخیر خود با روزنامه ساندی تایمز، بر آمادگی و توانمندی دولت پاکستان برای ایفای نقش به عنوان یک پل ارتباطی موثر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تاکید کرد. وی با اشاره به حساسیتهای موجود در روابط تهران و واشنگتن، خاطرنشان کرد که اسلامآباد به دلیل روابط متوازن و استراتژیک خود با طرفین، توانسته است اعتماد متقابل این دو قدرت را جلب کند.
نخستوزیر پاکستان معتقد است که ایجاد صلح پایدار در منطقه نیازمند رویکردی جامع است که در آن نه تنها ایران و آمریکا، بلکه کشورهای حوزه خلیج فارس نیز حضور فعال داشته باشند تا هرگونه سوءتفاهم احتمالی برطرف شده و امنیت منطقهای تامین گردد. شهباز شریف در تشریح جزئیات این تلاشهای دیپلماتیک، به پذیرش دعوت پاکستان توسط رهبران دو کشور اشاره کرد و از آمادگی طرفین برای گفتگو در فضای امن و بیطرفانه اسلامآباد خبر داد.
او با اشاره به اینکه اعتماد، سنگ بنای هرگونه مذاکره موفق است، تصریح کرد که خوشبختانه هم تهران و هم واشنگتن و همچنین کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس به حسن نیت و بیطرفی پاکستان اعتماد دارند. این اعتماد متقابل، فرصتی استثنایی را برای برگزاری دور دوم مذاکرات مستقیم فراهم آورده است تا طرفین بتوانند از طریق گفتگوهای سازنده، گرههای کور سیاسی را بگشایند.
نخستوزیر پاکستان با ابراز خوشبینی نسبت به نتایج این نشستها، تاکید کرد که هدف نهایی اسلامآباد، تبدیل تهدیدهای متقابل به فرصتهایی برای همکاری است تا از هرگونه درگیری نظامی که میتواند پیامدهای ویرانگری برای کل جهان داشته باشد، جلوگیری شود. با این حال، نخستوزیر پاکستان در تحلیل خود از ماهیت صلح، نگاهی واقعبینانه داشت و تاکید کرد که دستیابی به یک توافق جامع و پایدار هرگز مسیری هموار و آسان نیست.
او استدلال کرد که صلح واقعی نیازمند صبر استراتژیک، درایت سیاسی و توانایی پیشبرد امور در دشوارترین شرایط ممکن است. در دنیایی که تبادل تهدیدها و فشارهای سیاسی به ابزاری رایج تبدیل شده، پاکستان تلاش میکند تا با خرد و صبوری، فضای مذاکراتی را مدیریت کند تا حتی در سختترین چالشها، مسیر گفتگو باز بماند. شریف معتقد است که دیپلماسی فعال تنها راهکار جایگزین برای جنگ است و هرگونه عقبنشینی از میز مذاکره میتواند به نفع جریانهای تندرو باشد.
بنابراین، دولت پاکستان متعهد است تا با برگزاری نشستهای متوالی و تسهیل ارتباطات مستقیم، روند صلح را به پیش ببرد. در نهایت، این رویکرد میانجیگرانه پاکستان نشاندهنده تغییر در استراتژیهای منطقهای است که در آن کشورهای ثالث تلاش میکنند برای جلوگیری از بحرانهای بزرگتر، نقش فعالتری ایفا کنند.
شهباز شریف در پایان سخنان خود تاکید کرد که هرچند تمامی تلاشهای انسانی و دیپلماتیک در حال انجام است تا این روند صلح به نتیجه برسد، اما در نهایت نتایج در دستان تقدیر و خداوند است. با این وجود، اراده سیاسی برای صلح باید تقویت شود تا نسلهای آینده منطقه در محیطی امن و به دور از ترس از جنگ زندگی کنند.
این تلاشها در حالی صورت میگیرد که جامعه جهانی نیز با نگرانی منافع خود را در ثبات خاورمیانه میبیند و هرگونه پیشرفتی در مذاکرات ایران و آمریکا میتواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی داشته باشد. پاکستان با پذیرفتن این مسئولیت سنگین، امیدوار است بتواند سهمی در تاریخ صلح جهانی داشته باشد و ثابت کند که گفتگو تنها راه حل واقعی برای اختلافات پیچیده بینالمللی است
پاکستان ایران آمریکا دیپلماسی صلح میانجیگری