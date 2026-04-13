مکس: تلاش روسیه برای کنترل فضای آنلاین و مقابله با آزادی اینترنت

روسیه با راه‌اندازی اپلیکیشن مکس، در تلاش است تا کنترل فضای آنلاین را در دست بگیرد و بر مخالفان حکومت نظارت کند. این اقدام با محدودیت‌های شدید برای پیام‌رسان‌های رقیب همراه شده و با مقاومت گسترده مردم مواجه شده است.

در یک سال گذشته، مقامات روسی یک کارزار تبلیغاتی گسترده را در سراسر کشور به راه انداخته‌اند، که شامل بیلبوردها، امواج رادیویی و صفحه نمایش تلفن‌های هوشمند می‌شود و همگی بر یک محصول واحد و اجتناب‌ناپذیر متمرکز شده‌اند: مکس ، یک اپلیکیشن موبایلی. این اپلیکیشن که توسط نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه توسعه یافته است، در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان «پیام‌رسان ملی» روسیه معرفی شد و تازه‌ترین تلاش کرملین برای افزایش کنترل بر فضای آنلاین و نظارت بر منتقدان حکومت را نشان می‌دهد.

تبلیغات این اپلیکیشن در کمپین‌های چهره‌های معروف دنیای مجازی، کارتون‌های کودکان و حتی از طریق بلندگوها در خیابان‌های شهرستان‌های روسیه پخش شده است. همزمان، تلگرام و واتس‌اپ، که به‌عنوان پیام‌رسان‌های رقیب شناخته می‌شوند، با محدودیت‌های فلج‌کننده دولتی مواجه شدند. میخائیل اوسایفسکی، رئیس گروه مخابراتی دولتی روس‌تلکام، در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «واتس‌اپ مرده است، تلگرام در روزهای آینده خواهد مرد، مکس در حال رشد است. همه چیز خوب است.»

دفتر مطبوعاتی مکس اعلام کرد که تعداد کاربران این اپلیکیشن از یک میلیون در اوایل ژوئن ۲۰۲۵ به ۱۰۰ میلیون در مارس ۲۰۲۶ افزایش یافته است، که تقریباً دو سوم جمعیت روسیه را شامل می‌شود. با وجود این آمار چشمگیر، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که واقعیت پیچیده‌تر است. بسیاری از کاربران، از عموم مردم گرفته تا نیروهای نظامی، نسبت به استفاده از اپلیکیشنی که به دولت دسترسی مستقیم به داده‌های شخصی‌شان می‌دهد، مقاومت می‌کنند، که این امر نشان‌دهنده چالش‌های اساسی در پذیرش این اپلیکیشن است.

مکس محصول شرکت دیجیتال روسی وی‌کی است، که بخشی از آن در اختیار گروه انرژی دولتی گازپروم و یوری کوالچوک، میلیاردر روسی و از دوستان نزدیک پوتین، قرار دارد. هدف اصلی آن‌ها راه‌اندازی یک «ابر اپلیکیشن» مشابه وی‌چت چین بود که پیام‌رسانی، پرداخت‌های آنلاین و خدمات دولتی را در یک پلتفرم ترکیب کند. با وجود تبلیغ به‌عنوان ابزاری برای کاربران عادی، فعالیت این پلتفرم به‌شدت تحت سلطه دولت بوده است. داده‌های نرم‌افزار تحلیلی مکس‌استت نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰ درصد از ۱۷۰ هزار وبلاگ ثبت‌شده در این پلتفرم، توسط نهادهای دولتی، از جمله مقام‌های محلی، مدارس، بیمارستان‌ها و کتابخانه‌ها اداره می‌شوند.

دولت مقام‌ها را تحت فشار قرار داده تا ارتباطات خود را به «مکس» منتقل کنند و قانون‌گذاران قصد دارند این جابه‌جایی را اجباری کنند. با وجود این فشارها، مقامات دولتی و مدیران شرکت‌های دولتی هنوز نسبت به این اپلیکیشن محتاط هستند و گزارش شده که بسیاری از آن‌ها برای نصب آن، تلفن‌ها و سیم‌کارت‌های جداگانه خریده‌اند. یکی از افراد نزدیک به دولت به خبرنگاری گفت: «همه باور دارند که نصب مکس روی تلفن همراه مثل این است که آن را به اف‌اس‌بی تحویل بدهی.»

برخلاف واتس‌اپ و تلگرام، مکس رمزگذاری سرتاسری ندارد و به ارائه‌دهنده اجازه می‌دهد پیام‌های کاربران را ذخیره و به آن‌ها دسترسی پیدا کند. توافق‌نامه کاربری این اپلیکیشن به‌طور صریح اجازه می‌دهد داده‌ها با نهادهای اجرای قانون به اشتراک گذاشته شوند. این ویژگی‌ها نگرانی‌های جدی در مورد حریم خصوصی و آزادی بیان ایجاد کرده‌اند.

با مشاهده مقاومت در برابر پذیرش داوطلبانه، مقامات روسیه تلاش کردند تا استفاده از این اپلیکیشن را اجباری کنند و همزمان دسترسی به پیام‌رسان‌های رقیب را محدود کنند، که منجر به واکنش منفی عمومی بی‌سابقه‌ای شد. در تلاش برای افزایش تعداد کاربران، مقامات دولتی دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان بخش دولتی را هدف قرار دادند. در نوامبر ۲۰۲۵، وزارتخانه‌ها به دانشگاه‌ها دستور دادند که در مکس ثبت‌نام کنند و گروه‌های درسی ایجاد کنند. برخی دانشجویان گزارش دادند که در صورت نصب نکردن این اپلیکیشن، تهدید به عدم صدور مدرک تحصیلی شدند.

انجمن‌های بررسی آنلاین پر شد از شکایت‌هایی مبنی بر اجبار کارمندان به انتقال ارتباطات کاری خود به مکس و کنار گذاشتن تلگرام. این اقدامات باعث بروز نارضایتی گسترده‌ای شد. در فوریه، میلیون‌ها روس ناگهان از دسترسی به تلگرام و واتس‌اپ محروم شدند، که بزرگ‌ترین سرکوب آزادی اینترنت در روسیه از زمان آغاز تهاجم به اوکراین بود. این اقدام فراخوان‌هایی برای اعتراض در سراسر کشور را به دنبال داشت.

در مسکو، مقامات تجمع برنامه‌ریزی‌شده در میدان مرکزی را ممنوع کردند و منطقه را محاصره کردند. به گفته منابع حقوقی، دست‌کم ۱۴ نفر بازداشت شدند. میخائیل کلیمارف، مدیر «انجمن حفاظت از اینترنت»، گفت: «مردم راه‌هایی برای دور زدن این مسدودسازی‌ها پیدا خواهند کرد. افراد بیشتری شروع به استفاده از وی‌پی‌ان خواهند کرد.» او افزود: «باور ندارم مکس بتواند کاملا جای واتس‌اپ یا تلگرام را بگیرد. مردم احساس می‌کنند فریب خورده‌اند.»





