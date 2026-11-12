گزارش جامع رتبه‌بندی کشورها در میزبانی مهاجران، تعویق کنفرانس سرمایه‌گذاری آینده در ریاض و گزارش‌های مربوط به دروازه آهنین و تهدیدات منطقه‌ای.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی بین‌المللی منتشر شده، کشور مکزیک در سال ۲۰۲۶ توانست در میان ۳۱ کشور مورد بررسی، به عنوان برترین مقصد برای سازگاری مهاجران با محیط زندگی جدید شناخته شود. این گزارش که توسط مؤسسه اینترنیشنز و با نام گزارش سالانه اکسپت اینسایدر تدوین شده، بر پایه تجربه مستقیم مهاجران خارجی از برخورد مردم محلی، احساس پذیرفته شدن در جامعه و سهولت دوست‌یابی تهیه گردیده است.

آمار دقیق میزبانی مهاجران در مکزیک

در این رتبه‌بندی، کشورهای پاناما و تایلند پس از مکزیک در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند و برزیل و امارات متحده عربی نیز به ترتیب چهارم و پنجم شده‌اند. در کشور مکزیک، ۸۷ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که مردم این کشور از حضور آن‌ها استقبال می‌کنند و ۷۳ درصد نیز دوست‌یابی با مردم محلی را آسان توصیف کرده‌اند.

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این رقم برای دوست‌یابی در میانگین کشورهای بررسی‌شده تنها ۳۹ درصد بوده است که نشان‌دهنده اختلاف معنادار با عملکرد مکزیک است. در میان کشورهای اروپایی، اسپانیا با کسب رتبه ششم بهترین جایگاه را در این قاره داراست و پس از آن پرتغال و ایرلند به ترتیب در رتبه‌های هفتم و هشتم قرار گرفته‌اند.

تعویق کنفرانس سرمایه‌گذاری در ریاض

تلویزیون دولتی عربستان سعودی اعلام کرد که کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری این کشور موسوم به ابتکار سرمایه‌گذاری آینده که به دلیل حملات حوثی‌های یمن به تعویق افتاده بود، در اکتبر سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. این رویداد که به داووس صحرا شهرت دارد، قرار بود دهمین دوره خود را از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر امسال در ریاض برگزار کند.

برگزاری این رویداد پس از حملات مکرر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه پایتخت عربستان که بیش از ۱۲ کشته بر جای گذاشت، متوقف شد. خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که برگزارکنندگان برای تعیین تاریخ جدید، ماه اکتبر را به بهار سال آینده ترجیح داده‌اند تا از تعویق مجدد جلوگیری کنند.

کنفرانس ابتکار سرمایه‌گذاری آینده یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانه برای جذب سرمایه‌های خارجی و پیشبرد برنامه کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت است. چندین رویداد بزرگ دیگر در عربستان سعودی نیز لغو یا به تعویق افتاده است.

استراتژی جدید آمریکا در دروازه آهنین

نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی نوشت که کارگروه دروازه آهنین آمریکا قرار نیست مستقیماً علیه ایران عملیات نظامی انجام دهد. این کارگروه ممکن است کشورهای همسایه را به استفاده از نیروهای نظامی خود برای مقابله با تجارت غیرقانونی یا مشمول تحریم با ایران ترغیب کند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز ۱۶ آبان از تشکیل این کارگروه برای مقابله با انتقال تسلیحات و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه از مرزهای زمینی ایران و دریای خزر خبر داده بود. تلاش دولت آمریکا برای محدود کردن تجارت زمینی ایران با مخالفت برخی کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، ترکیه و پاکستان روبه‌رو شده است.

آمریکا از عراق خواسته است همه گذرگاه‌های مرزی خود با ایران جز دو گذرگاه را ببندد اما بغداد تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است. دونالد ترامپ در پستی در تروث‌سوشال نوشت که کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند وضعیت موجود و محاصره دریایی ادامه یابد.

تهدیدات کیومرث حیدری درباره اهداف

کیومرث حیدری جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران چهارشنبه شب ۲۰ آبان‌ماه بار دیگر تهدید کرد که نیروهای نظامی ایران در پی کشتن شخص دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل هستند. حیدری که در برنامه‌ای از تلویزیون حکومتی ایران مصاحبه داشت، ادعا کرد که بانک اهداف نیروهای مسلح ایران به‌روز شده است.

به گفته حیدری، اگر جنگی دوباره بگیرد این جنگ به محدوده جغرافیایی پیرامون ایران منحصر نخواهد شد. وی آدرس شهرهای موشکی ایران را اعماق کوه‌های زاگرس و البرز عنوان کرد و افزود تولید و نگهداری دارایی‌های موشکی ایران به اعماق این کوه‌ها منتقل شده تا از دسترس دشمن دور بماند.

تهدید کشتن مقامات ارشد در آمریکا و اسرائیل از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی آغاز شد اما از زمان مرگ علی خامنه‌ای در بمباران بیتش در تهران توسط جنگنده‌های اسرائیلی در اسفندماه ۱۴۰۴ بارها تکرار شده است.