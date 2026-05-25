مکزیک با میزبانی از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ موافقت کرد

رئیسجمهور مکزیک اعلام کرد که دولت این کشور با میزبانی از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ موافقت کرده است. این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که آمریکا با میزبانی از اردوی تیم ملی ایران در طول جام جهانی مخالفت کرده بود.
مکزیک با حضور و استقرار ملیپوشان ایران در خاک این کشور موافقت کرده است. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که پیشتر مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، از انتقال کمپ تیم ملی از آریزونا به تیخوانای مکزیک خبر داده بود. رئیسجمهور مکزیک همچنین توضیح داده که نمایندگان فیفا پیشنهاد دادهاند تیم ملی ایران در جریان مسابقات خود در آمریکا، در مکزیک مستقر شود و برای انجام دیدارهایش به آمریکا سفر کند.
شینباوم در نشست خبری روزانه خود گفت: «ما دلیلی نداریم که امکان اقامت آنها در مکزیک را رد کنیم. » طبق گزارش رسانههای مکزیکی، بررسیهای لجستیکی این موضوع با حضور گابریلا کوئواس و خوسفینا رودریگز زامورا و در هماهنگی با فیفا در حال انجام است تا نحوه اقامت و رفتوآمد تیم ایران مشخص شود.
این تصمیم از آن جهت اهمیت دارد که ایران هر سه مسابقه مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار خواهد کرد؛ شاگردان امیر قلعهنویی ابتدا در لسآنجلس به مصاف نیوزیلند میروند، سپس در همین شهر برابر بلژیک قرار میگیرند و در دیدار سوم گروهی در سیاتل با مصر روبهرو خواهند شد. با این حال، به نظر میرسد تیم ملی قرار است برای کاهش مشکلات مربوط به ویزا، مسائل امنیتی و فشارهای سیاسی، کمپ اصلی خود را در مکزیک برپا کند.
تیخوانا، شهر مرزی مکزیک در نزدیکی ایالت کالیفرنیا، بهعنوان گزینه اصلی برای استقرار تیم ملی مطرح شده است؛ شهری که فاصله نسبتاً کمی با لسآنجلس دارد و میتواند برای دو بازی نخست ایران از نظر سفر و رفتوآمد، شرایط قابل قبولی ایجاد کند. در عین حال، سفر به سیاتل برای بازی سوم برابر مصر همچنان یکی از موضوعاتی است که باید در برنامهریزی فنی و لجستیکی تیم ملی مورد توجه قرار بگیرد.
اعلام موضع رسمی رئیسجمهور مکزیک، پرونده انتقال کمپ ایران به این کشور را وارد مرحله تازهای کرده است. حالا با موافقت مکزیک و هماهنگی فیفا، تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بخش مهمی از نگرانیهای مربوط به محل اقامت و آمادهسازی خود را پشت سر میگذارد؛ هرچند جزئیات نهایی این برنامه، از جمله نحوه رفتوآمد به آمریکا و زمانبندی سفرها، همچنان باید مشخص شود
