مکزیک در جام جهانی 2026، آفریقای جنوبی را شکست داد

در اولین مسابقه از جام جهانی 2026، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی به مصاف هم رفتند و شاگردان خاویر آگیره موفق شدند حریف آفریقایی را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهند.

در اولین مسابقه از جام جهانی 2026 ، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی از ساعت 22:30 پنجشنبه در گروه A این رقابت‌ها به مصاف هم رفتند که شاگردان خاویر آگیره موفق شدند در ورزش گاه آزتکای مکزیک وسیتی با نتیجه 2 بر صفر حریف آفریقایی حود را شکست دهند.

گل اول تری‌کالر را خولیان کینیونس در دقیقه 9 به ثمر رساند و گلزن اول این جام لقب گرفت. در ادامه مکزیکی‌ها فرصت‌هایی را برای گلزنی از دست دادند تا اینکه رائول خیمینس در دقیقه 67 گل دوم مکزیکی‌ها را با ضربه سری زیبا به ثمر رساند. یحیی سیتوله در دقیقه 50 از آفریقای جنوبی با کارت قرمز داور جریمه شد و اولین اخراجی جام بیست‌وسوم لقب گرفت.

بافانا بافانا در ادامه یک اخراجی دیگر هم داد و تمبا زوان در دقیقه 84 کارت قرمز مستقیم گرفت. مکزیکی‌ها هم از کارت قرمز ویلتون داور برزیلی این بازی در امان نماندند و سراز مونتس از این تیم در دقیقه 2+90 اخراج شد. مکزیکی‌ها حالا باید خود را برای بازی با کره‌ جنوبی آماده کنند، دیداری که صبح روز جمعه (به وقت تهران) 29 خرداد، در گوادالاخارای مکزیک برگزار خواهد شد.

آفریقای جنوبی هم 28 خرداد در آتلانتای آمریکا به مصاف جمهوری چک خواهد رفت





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جام جهانی 2026 مکزیک آفریقای جنوبی ورزش

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

پیگیری پخش مسابقات جام جهانی 2026 در سینماهامدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی از نامه‌نگاری با مراجع ذی‌صلاح برای نمایش بازی‌های جام جهانی فوتبال در سینماها خبر داد. شورای صنفی نمایش با پخش مسابقات تیم ملی موافقت کرده اما مجوزهای دیگری نیز لازم است. زمان بازی‌های ایران در دور گروهی اعلام شد.

Read more »

نتیجه بازی والیبال ایران و برزیل؛ شکست ایران مقابل میزبان در بازی نخستتیم ملی والیبال ایران در بازی نخست خود از لیگ ملت‌های 2026 مقابل تیم قدرتمند برزیل شکست خورد.

Read more »

Hardening of Measures for Influencers in 2026 FIFA World CupAccording to a report from the English media 'Touchline', influencers who plan to record and publish content during the 2026 FIFA World Cup will be required to have a press pass, otherwise they will be expelled from the host country. Additionally, the report states that the 2026 FIFA World Cup is expected to become the most profitable tournament in history, with an estimated revenue of $9.5 billion. Given the growth of media and commercial, the predicted income of this tournament is expected to be more than three times the income of the 2006 FIFA World Cup in Germany. The five major European leagues, with 40% of the total players, are expected to have a significant share of the rewards.

Read more »

گران‌ترین و ارزان‌ترین مقصد هواداران جام جهانی ۲۰۲۶گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ معرفی شدند.

Read more »

Tensions between US and Iran overshadow FIFA World Cup 2026The escalating tensions between the US and Iran have cast a shadow over the FIFA World Cup 2026, which is set to begin in a few hours. The recent military escalation, including attacks on Iranian targets and retaliatory strikes by Iran on US military bases in the region, has raised questions about the timing and purpose of the US President's decision to escalate tensions at a critical juncture.

Read more »

آغاز بزرگترین جام جهانی تاریخ با دیدار مکزیک و آفریقای جنوبیمسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ با مراسمی باشکوه در مکزیکوسیتی و دیدار بین تیم‌های ملی مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می‌شود که بخشی از درآمدهای آن صرف آموزش کودکان خواهد شد.

Read more »