رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگوی تلفنی با ترامپ، آمادگی برای حمایت از توافق احتمالی ایالات متحده و ایران را اعلام و آن را فرصتی برای ثبات در منطقه نامید.

رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون ، از تلاش‌های WITHOUT QUOTATION آن برای دستیابی به توافق با ایران استقبال کرده است. در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ ، مکرون تأکید کرد که این توافق احتمالی می‌تواند فرصتی برای ایجاد چارچوب امنیتی جدیدی در منطقه فراهم کند.

او همچنین آمادگی فرانسه برای حمایت کامل از این تلاش‌ها را اعلام کرد و اشاره کرد که مأموریت بین‌المللی مشترکی با بریتانیا و دیگر شرکا برای تأمین امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز در صورت توافق آماده است. مکرون بیان کرد که فرانسه نیز آماده است تخصص خود را در مذاکرات گسترده‌تر، به‌ویژه در بخش هسته‌ای، در اختیار قرار دهد.

این اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شوند که ترامپ پیشتر بهfoundland بعضی از کشورهای عضو ناتو، به ویژه فرانسه و بریتانیا، در زمینه حمایت از آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی کافی عمل نکرده‌اند. او همچنین به انتقاد از اقدام فرانسه در جریان یک عملیات نظامی علیه "قصاب ایران" اشاره کرد وادعا کرد که فرانسه اجازه نداد هواپیماهای نظامی آمریکایی از حریم هوایی خود عبور کنند واین را غیرهمکارانه عنوان کرد





