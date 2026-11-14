مکرون بر نقش محوری اروپا در صلح اوکراین و امنیت قاره تاکید کرد

رئیس جمهور فرانسه خواستار ایفای نقش کامل اروپا در دستیابی به صلح عادلانه اوکراین شد. مکرون هشدار داد که محدود کردن کمک‌ها به کی‌یف منجر به ناامنی در اروپا خواهد شد.

امانوئل مکرون ، رئیس جمهور فرانسه، در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس، بر ضرورت ایفای نقش کامل کشورهای اروپایی در فرآیند دستیابی اوکراین به یک صلح عادلانه و پایدار تاکید کرد. وی با ارجاع به خطرات مستقیم تهدیدات علیه کی‌یف، اظهار داشت که این مسائل امنیت فرانسه و تمام ملت‌های اروپایی را در بر دارد. رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که اگر مسکو تلاش کند با توسل به خشونت اراده خود را بر یک کشور اروپایی تحمیل کند، امنیت کل قاره اروپا تضعیف خواهد شد و پای امنیت همه ما در میان است.

هشدار به ناتوانی پوتین در مذاکره و اهمیت حمایت مستمر

مکرون با اشاره به گفت وگوهای اخیر با نمایندگان ایالات متحده آمریکا، خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تمایلی به مذاکره ندارد. وی یادآور شد که محدود کردن کمک‌ها به اوکراین در نهایت منجر به تحمیل صلحی ناعادلانه بر کی‌یف، تداوم آسیب پذیری این کشور و افزایش ناامنی در سراسر اروپا خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه بر لزوم تداوم حمایت های مالی و یاری رساندن به اوکراین برای حفاظت از مردم، نیروگاه ها و شبکه برق این کشور تاکید ویژه داشت. او معتقد است که آنچه در اوکراین در میان است، مستقیما به ما مربوط می شود و هرگونه کاهش حمایت می تواند پیامدهای ویرانگری داشته باشد.

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منع مذاکره با روسیه و تایید انحصار حق صحبت زلنسکی

پیش از این اظهارات، امانوئل مکرون در مصاحبه با نشریه فایننشال تایمز با بیان اینکه تنها ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این حق را دارد که از طرف کشورش با روسیه برای پایان دادن به جنگ مذاکره کند، بر این موضوع تاکید داشت. وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر دونالد ترامپ یک روزنه امید را برای دستیابی به صلح در اوکراین ایجاد کرده است، اظهار نظر کرد. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که صلحی که حاصل از تسلیم شدن باشد امر مطلوبی نیست و خبر بدی برای همه از جمله ایالات متحده خواهد بود.

آینده صلح و تضمین امنیت توسط جامعه بین المللی

مکرون با بیان اینکه در صورت دستیابی به صلح در اوکراین، تضمین تداوم آن بر عهده جامعه بین المللی و به ویژه کشورهای اروپایی است، خواستار اقدام عملی شد. او گفت ما به عنوان کشورهای اروپایی نه تنها باید شرایط لازم برای تضمین امنیت و تداوم صلح در اوکراین را فراهم کنیم بلکه باید خودمان بازیگر نقش اصلی در خصوص چارچوب امنیتی کل اروپا باشیم. وی سوال کرد که آیا پوتین واقعا، یک بار برای همیشه و به طور قابل اعتماد تمایل دارد که با برقراری آتش بس موافقت کند یا خیر؟ و در صورت تمایل واقعی روسیه، این بر عهده اوکراینی ها است که با مسکو بر سر میز مذاکره بنشینند.

بازگشت به تنش های امنیتی و تاریخچه درگیری نظامی

رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ با انتقاد از بی توجهی غرب به نگرانی های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه نیز عملیاتی نظامی که آن را عملیات ویژه خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی یف به رویارویی نظامی تبدیل شد. آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم های گسترده ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی یف ارسال کرده اند.

چالش های آینده و مسیر دیپلماسی بین المللی

با توجه به تداوم درگیری ها، تمرکز بر روی نقش اروپا و ایالات متحده برای مدیریت تنش ها افزایش یافته است. امانوئل مکرون بر این باور است که تنها راه برای جلوگیری از گسترش ناامنی در قاره سبز، حفظ وحدت در حمایت از اوکراین و ایجاد چارچوب های امنیتی جدید است. این مواضع نشان می دهد که فرانسه تلاش دارد تا با رهبری اروپا، از افزایش نفوذ نظامی روسیه جلوگیری کند و به دنبال یک راه حل دیپلماتیک است که در آن منافع امنیتی تمام کشورها مورد احترام قرار گیرد و صلح پایدار برقرار شود.